Vecinos denunciaron la presencia de cazadores con galgos en un campo sin autorización

La Policía identificó a un grupo de cazadores que ejercían la actividad sin autorización en un campo cercano al Puesto de Control Vial Santa María. Vecinos de la zona habían alertado sobre la presencia de personas con perros de caza, por lo que personal policial se dirigió de inmediato al lugar.
Al arribar, los efectivos constataron que los cazadores se movilizaban con ocho canes de raza galgo, utilizados para la práctica de la caza. Según se precisó, no contaban con el permiso del propietario del campo para realizar dicha actividad.
Ante la situación, se dio intervención al personal de la Brigada Paraná Campaña – DGPDR, que formalizó las actuaciones correspondientes de acuerdo con lo previsto en la Ley Provincial de Caza N° 4841 y sus modificaciones. La normativa establece restricciones claras sobre la práctica de la caza deportiva y la utilización de perros galgos en la provincia.
Controles
Durante el fin de semana, la Policía realizó controles de alcoholemia en los puestos camineros. De un total de 2.232, cinco resultaron positivos. Vale recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de "Tolerancia Cero" según la Ley Provincial N° 10.460 "Alcoholemia Cero" en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.
Además desde el día viernes 4 y hasta este domingo, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 23.782 vehículos y un egreso estimado de 20.482 de vehículos.