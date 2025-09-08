Ante un control, abandonaron la moto y huyeron: llevaban droga valuada en $51 millones

En un procedimiento realizado en la localidad misionera de Puerto Río y Sol, efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de estupefacientes que era transportado en una motocicleta sin patente.
El operativo ocurrió a la altura del kilómetro 1.739 del río Paraná, cuando personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Institución, que patrullaba la zona, detectó una moto cuyo conductor, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga, abandonando el rodado y una mochila.
Al inspeccionar el bolso, la Autoridad Marítima nacional halló once paquetes rectangulares, que contenían droga. Además, se desplegó un amplio rastrillaje en el área para dar con el responsable, sin resultados positivos.
En total, lo incautado asciende a un valor superior a 51 millones de pesos.
Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, quien indicó el secuestro de las sustancias ilícitas y el vehículo utilizado para cometer el delito.