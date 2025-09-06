Los croquiseros estuvieron presentes en la reinauguración del Juan L. Ortiz

Además de los shows musicales y diferentes estilos de baile, los croquiseros dijeron presentes en la reinauguación del centro cultural Juan L. Ortiz, en la ciudad de Paraná. Este sábado, en diálogo con Elonce, mostraron algunas de sus obras.

Matías Netto. Foto: Elonce.

Matías Netto fue uno de los presentes en el lugar, donde agradeció el espacio: “Para los croquiseros es muy importante ya que tenemos como consigna registrar los espacios de la Paraná, ya sean arquitectónicos, culturales y abiertos. Estamos con muchas ganas de formar parte de la reapertura”.

Trabajo en proceso. Foto: Elonce.

En su caso oportuno, relató: “Decidí retratar la fachada principal sobre calle Racedo. Lo estuve dibujando con acuarelas y fibras”. Aproximadamente 45 minutos fue el tiempo que le llevó realizar su obra artística, “con mates y charlas de por medio en el grupo”.

Foto: Elonce.

Nadia, que todavía se encontraba en plena elaboración de su trabajo, subrayó: “Me parece un punto muy importante. Si bien es patrimonio la fachada, el interior del ‘Juanele’ es muy interesante. Sobre todo el tren, que hay que revalorizar la importancia de la historia”. A su vez, invitó a que la comunidad de Paraná se integre a esta actividad.

Foto: Elonce.

Ludmila también catalogó de “central” el espacio interior elegido dentro del centro cultural para realizar su croquis, además de mostrarse “agradecida” por la invitación.