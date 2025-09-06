 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Este sábado

Los croquiseros estuvieron presentes en la reinauguración del Juan L. Ortiz

En la continuidad de la jornada, los croquiseros estuvieron presentes para brindar su punto de inspiración y su lado artístico sobre la nueva fachada del Juan L. Ortiz.

6 de Septiembre de 2025
Uno de los croquis realizados por Matías Netto.
Uno de los croquis realizados por Matías Netto. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Además de los shows musicales y diferentes estilos de baile, los croquiseros dijeron presentes en la reinauguación del centro cultural Juan L. Ortiz, en la ciudad de Paraná. Este sábado, en diálogo con Elonce, mostraron algunas de sus obras.

 

 

Matías Netto. Foto: Elonce.
Matías Netto. Foto: Elonce.

 

Matías Netto fue uno de los presentes en el lugar, donde agradeció el espacio: “Para los croquiseros es muy importante ya que tenemos como consigna registrar los espacios de la Paraná, ya sean arquitectónicos, culturales y abiertos. Estamos con muchas ganas de formar parte de la reapertura”.

 

Trabajo en proceso. Foto: Elonce.
Trabajo en proceso. Foto: Elonce.

 

En su caso oportuno, relató: “Decidí retratar la fachada principal sobre calle Racedo. Lo estuve dibujando con acuarelas y fibras”. Aproximadamente 45 minutos fue el tiempo que le llevó realizar su obra artística, “con mates y charlas de por medio en el grupo”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Nadia, que todavía se encontraba en plena elaboración de su trabajo, subrayó: “Me parece un punto muy importante. Si bien es patrimonio la fachada, el interior del ‘Juanele’ es muy interesante. Sobre todo el tren, que hay que revalorizar la importancia de la historia”. A su vez, invitó a que la comunidad de Paraná se integre a esta actividad.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Ludmila también catalogó de “central” el espacio interior elegido dentro del centro cultural para realizar su croquis, además de mostrarse “agradecida” por la invitación.

 

Croquiseros participaron de la reinauguración del Juan L. Ortiz

Temas:

croquiseros Reinauguración del Juan L. Ortiz Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso