La Policía de la Provincia organizó un pesebre viviente en el corazón de barrio San Agustín

Con música de la Banda de la Policía, actores locales y una emotiva celebración, en la comunidad de San Agustín se representó un pesebre viviente muy especial en el anfiteatro Linares Cardozo.
Este martes por la noche, el Anfiteatro Linares Cardozo, en la Plaza Evita, de barrio San Agustín, fue el escenario de una emotiva celebración navideña organizada por la Policía de la Provincia. En lo que fue la primera edición de este evento, la comunidad vivió un pesebre viviente único, con la participación de músicos de la Banda de Música de la Policía, cadetes de la fuerza y niños del barrio, quienes representaron a los ángeles, pastores y personajes clave de la Nochebuena.
La novedad del evento fue la representación de Papá Noel y la llegada del Niño Jesús, interpretado por una niña, quien se convirtió en el centro de la celebración. El padre Ricardo López, capellán de la policía, expresó su emoción al participar en esta celebración: “Queríamos celebrar Navidad junto a la gente, compartir con los niños y con todos, porque es un acto de amor y cercanía. Como policías también necesitamos abrir el corazón y dejarle un lugar a Jesús, que nace en cada uno de nosotros,” señaló.
Un evento que unió a la comunidad
La organización de este evento fue fruto de un trabajo conjunto entre los miembros de la policía y la comunidad, quienes hicieron posible una fiesta navideña de gran alcance. Por su parte, el Comisario General Claudio González explicó que la idea nació de la necesidad de acercarse a la gente en un espacio público en un lugar simbólico para los vecinos de San Agustín. "Normalmente, la policía realiza celebraciones en la jefatura, pero queríamos algo más inclusivo, que se sintiera más cercano a la gente," comentó.
Con la colaboración de funcionarios y sus familias, se logró reunir a cerca de 100 niños. "El Niño Jesús es interpretado por una de las hijas de una funcionaria que ofreció su hija voluntariamente, lo cual le dio un toque muy especial a esta representación", dijo González, quien también destacó la participación de los Reyes Magos, quienes hicieron su entrada a caballo para darle más realismo al evento.
Un gesto de cercanía y unión navideña
La propuesta contó con la presencia de la Banda de la Policía, que interpretó canciones navideñas, y de Papá Noel, quien repartió golosinas y obsequios a los más pequeños. Los niños tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con Papá Noel y recibir pequeños obsequios como parte de la festividad. En total, se distribuyeron 100 regalos entre los niños del barrio, lo que reflejó el verdadero espíritu navideño de compartir y celebrar en comunidad.
"Queremos que este evento sea solo el comienzo de muchas iniciativas en las que la policía y la comunidad puedan unirse. Los chicos nos ven de otra manera, como parte de su barrio, como alguien cercano y accesible", concluyó el comisario González, agradecido por la gran convocatoria y el apoyo recibido.