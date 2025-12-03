Homenaje a Jorge Méndez: "fue un artista comprometido con su tierra y merece un reconocimiento importante”

Esta noche, a las 20, se realizará un homenaje especial a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. El acto será encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contará con la participación de músicos entrerrianos que interpretarán algunas de las obras más emblemáticas del artista. La entrada será libre y gratuita.

Entre los artistas convocados se encuentran Ernesto Méndez —hijo del músico homenajeado—, el dúo María Luz Erázun y Ramiro Matteoda, además del Conjunto Itaý. La conducción estará a cargo de Santiago Miguel Rinaldi, amigo personal de Méndez y conocedor profundo de su trayectoria.

Esta noche se realizará el homenaje a Jorge Méndez en el CPC

“Jorge fue un embajador cultural de Entre Ríos”

En diálogo con Elonce, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que el homenaje surge de una decisión impulsada por las máximas autoridades provinciales. “Esta es una iniciativa del gobernador Rogelio Frigerio. Le parecía muy importante poner en valor la figura de un embajador cultural de la provincia de Entre Ríos como es Jorge”, afirmó.

El funcionario señaló que se espera una gran concurrencia, motivada por el cariño y la admiración que despierta la obra del compositor. “Vamos a vivir una noche muy especial con música interpretada por artistas de Paraná y de Concepción del Uruguay. La obra de Jorge Méndez no solo es importante para la provincia, sino para el país. Muchos músicos han llevado sus canciones por el mundo, y nos parece que este homenaje debe tener una dimensión importante”, sostuvo.

Detalles del evento y recuerdos sobre su legado

Stoppello invitó a los asistentes a llegar algunos minutos antes debido a la expectativa generada. Explicó también que la ceremonia incluirá una retrospectiva que rescata el proceso creativo detrás de canciones emblemáticas: cómo surgieron, cómo fueron construidas y por qué se convirtieron en parte del patrimonio musical entrerriano.

“El maestro de ceremonia va a ser Santiago Miguel Rinaldi, amigo personal de Jorge, que también tiene historias muy valiosas para compartir. Habrá una selección de obras y recuerdos que forman parte de su legado”, detalló.

Esta noche se realizará el homenaje a Jorge Méndez en el CPC

“Un artista con una fineza enorme para contar su provincia”

El secretario de Cultura recordó la calidad artística y humana de Méndez, a quien entrevistó en numerosas oportunidades durante su labor periodística. “Fue un artista sumamente comprometido con su tierra y con los distintos sectores. Siempre me llamó la atención su nivel de fineza como cronista de la provincia de Entre Ríos. Cuando digo cronista, hablo de alguien capaz de relatar con detalle una historia en tres minutos, como lo hizo en obras maravillosas. Ni hablar de Puerto Sánchez, que es una crónica excepcional”, expresó.

Un homenaje a la altura de su trayectoria

Para Stoppello, el reconocimiento busca reflejar la magnitud del aporte de Méndez al cancionero popular. “El homenaje va a recorrer algunos de sus hitos y, fundamentalmente, su compromiso con su tierra, que trascendió la provincia. Es una iniciativa del gobernador, y estamos todos trabajando para que sea un homenaje a la dimensión que merece el artista”, remarcó.

Más noticias