Paraná El evento será este miércoles en el CPC

Tributo a Jorge Méndez: "Vamos a recordar y homenajear a un grande", dijo Rinaldi

Santiago Rinaldi adelantó detalles del evento que reunirá a músicos entrerrianos en el Centro Provincial de Convenciones para rendir homenaje a Jorge Méndez.

1 de Diciembre de 2025
Jorge Méndez y el recuerdo de su obra

Este miércoles 3 de diciembre a las 20 se llevará adelante un homenaje a la vida y a la obra de Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Comunicación, y contará con la conducción de Santiago Rinaldi, quien en diálogo con Elonce, compartió recuerdos y valoraciones sobre el compositor entrerriano.

 

Recordó que su vínculo con Méndez fue mucho más que artístico: “Tuve la suerte y el privilegio de entablar no solo un vínculo meramente laboral o cultural, sino de amistad, como ha sido con los Hermanos Cuestas, con Víctor Velázquez, para dar un ejemplo”.

Este miércoles realizarán un homenaje a la vida y obra de Jorge Méndez

Según adelantó, el homenaje incluirá presentaciones de artistas entrerrianos de distintas generaciones. “Hay muchos cantores, cantoras y músicos entrerrianos que interpretan obras de Jorge Méndez; la obra es extensa, ha sido muy extensa y variada también en su temática”, destacó.

Jorge M&eacute;ndez
Jorge Méndez

Entre los participantes mencionó a un conjunto Itaý de Concepción del Uruguay, a la cantora María Luz Erásun y al hijo del homenajeado, el guitarrista Ernesto Méndez.

 

Un legado musical que trasciende generaciones

Rinaldi valoró la dimensión artística y humana del autor de “El jornalero” y “Puentecito de la picada”, entre muchas otras composiciones. En ese sentido, señaló que la obra de Méndez excede su figura como intérprete: “Su obra trascendió al artista, su obra trascendió al autor. Se conocen muchísimo más las letras, las melodías, las canciones de Jorge Méndez que cantando como artista a pesar de que hace 60 años fue declarado consagración del gran festival de Cosquín”.

 

Durante la actividad se proyectará un video con testimonios e imágenes que el músico le confió durante la pandemia, cuando atravesaba dificultades de salud. “Me pidió que a través de mis portales publicara lo que él quería expresar, lo que quería recordar y significar en ese año tan duro como fue el 2020 para la humanidad”, sostuvo.

 

El conductor también repasó anécdotas que reflejan el carácter ambivalente del compositor. Recordó que Méndez combinaba sensibilidad y compromiso social: “Era un niño en un hombre adulto, pero también era un cantor comprometido y corajudo que no tenía pelos en la lengua para expresar las injusticias y reclamar por muchos”, afirmó al mencionar obras con carga social, como “El jornalero”.

 

Invitación abierta al público

Rinaldi subrayó que la propuesta está destinada a todas las personas que quieran participar y llamó al público a sumarse al homenaje. “Vamos a vivir emociones, vamos a recordar y tributarle homenaje a un grande, simple y llano como cualquier otro habitante. Él merece la presencia numerosa, merece los aplausos”, expresó sobre la figura del artista.

 

El evento se realizará este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde se repasará la vida, obra y legado de Jorge Méndez, una de las figuras fundamentales de la música entrerriana. Elonce.com

