Homenaje a Jorge Méndez: exhibirán material inédito de la obra del artista entrerriano

El gobierno de Entre Ríos presentó este viernes el homenaje al poeta y cantor entrerriano Jorge Méndez, que se realizará el miércoles 3 de diciembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Habrá música en vivo con Ernesto Méndez, el dúo María Luz Erázun-Ramiro Matteoda y Conjunto Itaý. La conducción estará a cargo de Santiago Miguel Rinaldi y será con entrada libre y gratuita.

Al respecto, el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, explicó a Elonce que la iniciativa respondió a una decisión del gobernador Rogelio Frigerio. "Desde que asumió la gestión, había pensado en hacer un homenaje a Jorge Méndez, pero no se le pudo hacer en vida”, expresó; e indicó que para la organización se convocó a Santiago Miguel Rinaldi, "porque fue un amigo, un trabajador de la cultura que siempre estuvo junto a Jorge Méndez”.

Por su parte, el secretario provincial de Cultura, Julián Stoppello, subrayó la importancia del reconocimiento. “Jorge Méndez es una figura importantísima para toda la cultura de la provincia de Entre Ríos, es un finísimo cronista de nuestra provincia y el homenaje corresponde”, afirmó, al valorar que, para el reconocimiento, se conformó una grilla artística que incluyó participación de distintos puntos de la provincia.

Difundirán material inédito de la obra de Jorge Méndez

En la oportunidad, Santiago Miguel Rinaldi, quien será el conductor del homenaje, destacó el valor personal y profesional del encargo. “Un alto honor profesional y personal por mi vínculo y amistad con Jorge de 45 años de presentarlo”, expresó.

De hecho, relató que, durante la pandemia, el artista le había confiado textos e imágenes para difundir sus reflexiones. “Me proporcionó datos, testimonios e imágenes poco conocidas que vamos a estar ilustrando en un breve video que se va a proyectar”, anticipó; y anunció que el evento incluirá testimonios de Méndez, entre ellos uno referido al origen de Canción a Puerto Sánchez.

Presentaron el homenaje a la vida y la obra de Jorge Méndez

Durante el homenaje, se entregará una distinción a sus allegados y se proyectará un material audiovisual alusivo a la carrera del artista, autor de clásicos como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, entre otras.