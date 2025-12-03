Esta noche se realiza el homenaje a Jorge Méndez en el CPC

Este miércoles a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizará el homenaje a Jorge Méndez. La entrada es libre y gratuita.
Este miércoles a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná el gobernador Rogelio Frigerio encabezará un homenaje a Jorge Mendez. Habrá música en vivo con Ernesto Méndez, el dúo María Luz Erázun-Ramiro Matteoda y Conjunto Itaý. La conducción estará a cargo de Santiago Miguel Rinaldi. La entrada es libre y gratuita.
Durante el homenaje, se entregará una distinción y se proyectará un material audiovisual alusivo a la carrera del artista, autor de clásicos como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, entre otras. Se invita a toda la comunidad a participar.
Sobre los artistas que se presentarán:
Ernesto Méndez: nació en Paraná y tiene una destacada trayectoria como compositor y arreglador. Ha sido parte de festivales en Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido y Alemania. Se ha presentado en salas de prestigio como el Royal Festival Hall de Londres, el Centro de Estudios Iberoamericanos de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires. Es hijo de Jorge Méndez.
María Luz Erázun-Ramiro Matteoda: forman un dúo musical que reúne la esencia del litoral en cada escenario. Con más de diez años de trayectoria conjunta, han llevado su propuesta artística a escenarios como Tecnópolis, Festival Nacional de Doma y Folklore (Jesús María), Festival Nacional del Chamamé (Federal), Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes), Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros. Además se presentaron en Chile y Uruguay.
Conjunto Itaý: oriundos de Concepción del Uruguay y con 25 años de trayectoria, tienen cinco trabajos discográficos editados. Representan al movimiento folclórico de música litoraleña que se conoce como "chamamecero", que representa la identidad rítmica común ancestral a la región.
Un legado musical que trasciende generaciones
En diálogo con Elonce, Santiago Rinaldi valoró la dimensión artística y humana del autor de “El jornalero” y “Puentecito de la picada”, entre muchas otras composiciones. En ese sentido, señaló que la obra de Méndez excede su figura como intérprete: “Su obra trascendió al artista, su obra trascendió al autor. Se conocen muchísimo más las letras, las melodías, las canciones de Jorge Méndez que cantando como artista a pesar de que hace 60 años fue declarado consagración del gran festival de Cosquín”.
Durante el homenaje se proyectará un video con testimonios e imágenes que el músico le confió durante la pandemia, cuando atravesaba dificultades de salud. “Me pidió que a través de mis portales publicara lo que él quería expresar, lo que quería recordar y significar en ese año tan duro como fue el 2020 para la humanidad”, sostuvo.
El conductor también repasó anécdotas que reflejan el carácter ambivalente del compositor. Recordó que Méndez combinaba sensibilidad y compromiso social: “Era un niño en un hombre adulto, pero también era un cantor comprometido y corajudo que no tenía pelos en la lengua para expresar las injusticias y reclamar por muchos”, afirmó al mencionar obras con carga social, como “El jornalero”.
Invitación abierta al público
Rinaldi subrayó que la propuesta está destinada a todas las personas que quieran participar y llamó al público a sumarse al homenaje. “Vamos a vivir emociones, vamos a recordar y tributarle homenaje a un grande, simple y llano como cualquier otro habitante. Él merece la presencia numerosa, merece los aplausos”, expresó sobre la figura del artista.