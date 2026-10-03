Fiesta patronal de Santa Teresita: la comunidad acompañó la procesión en Paraná

La parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Paraná celebró su fiesta patronal con una procesión en honor a Santa Teresita de Lisieux. Familias, alumnos, docentes, feligreses y vecinos participaron de la celebración, que tuvo como momento central el traslado de la imagen de la santa carmelita y la posterior misa.

La actividad convocó a personas de distintos puntos de la ciudad y tuvo una fuerte participación de la comunidad educativa del Instituto Santa Teresita del Niño Jesús. La imagen de la santa recorrió las calles acompañada por cánticos y banderas, mientras numerosos vecinos se sumaban al paso de la procesión.

El padre Diego Rausch destacó el crecimiento de la convocatoria y sostuvo que la celebración permitió volver a poner en el centro el mensaje de Santa Teresita. “Una joven que vivió muy simple, de una manera muy sencilla y nos enseñó que la santidad pasa por hacer con amor las pequeñas cosas de cada día”, señaló.

El mensaje de Santa Teresita

El sacerdote explicó que esa enseñanza es conocida como el “caminito de infancia espiritual”, una propuesta basada en la sencillez y en la importancia de realizar con amor las acciones cotidianas.

Santa Teresita de Lisieux murió a los 24 años y fue una religiosa carmelita descalza. A pesar de haber vivido en clausura, es reconocida como patrona de las misiones, una característica que el padre Rausch vinculó con su manera de entender la fe.

“Su corazón abarcaba el mundo. Su amor era tan grande por todos los hombres que ella misionó desde ese lugar con la oración”, explicó.

Alumnos y familias acompañaron la procesión

Los alumnos del Instituto Santa Teresita del Niño Jesús participaron de la jornada junto a sus docentes. Las delegaciones escolares se hicieron presentes durante la procesión y acompañaron el paso de la imagen.

Entre los estudiantes que participaron se encontraban alumnos de sexto año, quienes destacaron la importancia de la celebración y el vínculo construido durante años con la institución.

“Una santa muy amorosa. Mucha, mucha emoción, la verdad”, expresó uno de los estudiantes consultados durante la jornada. Otro de los jóvenes resaltó la convocatoria y afirmó: “Estoy orgulloso de lo que se está haciendo, de la cantidad de gente que vino”.

“Amo a Santa Teresita. Soy de la comunidad, siempre vivía acá”, expresó una mujer que participó de la celebración y remarcó el lugar que ocupa la parroquia en su vida.

La imagen de Santa Teresita fue trasladada en una camioneta especialmente ornamentada con rosas, en referencia a una de las expresiones más conocidas de la santa, quien había manifestado su deseo de derramar una “lluvia de rosas” después de su muerte.

Durante la procesión también estuvieron presentes personas que llegaron para agradecer y realizar pedidos personales. Entre las intenciones mencionadas aparecieron especialmente la salud y el trabajo. “Pedimos por trabajo y salud", expresó uno de los participantes.

Una comunidad unida por la celebración

Integrantes de la parroquia también destacaron la alegría de participar en la organización de la fiesta patronal y acompañar el recorrido de la imagen.

“Una alegría enorme”, expresó una de las personas que colaboró con la celebración al ser consultada sobre lo que significaba trabajar para la fiesta de Santa Teresita.

“Es muy emocionante para toda la comunidad, es muy emocionante para toda la familia”, señaló uno de los asistentes, quien recordó sus años como alumno de la institución.

Durante la procesión también hubo una intención especial por la salud de Bárbara Brunetti, periodista de Elonce que permanece internada. También destacó el acompañamiento de la comunidad y sostuvo que las oraciones estuvieron dirigidas a la joven. “Santa Teresita la está acompañando a nuestra querida y amada Barbie”, afirmó.

La jornada contó con la presencia de banderas papales y de las banderas de Entre Ríos y Argentina, además de los cánticos que acompañaron el recorrido de la imagen.

La celebración culminó con la llegada de Santa Teresita a la parroquia y el inicio de la misa presidida por monseñor Raúl Martín.