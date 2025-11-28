Embarcación que se incendió en el río Paraná: confirman que ocho tripulantes fueron rescatados sin lesiones

Incendio de embarcación en el río Paraná. Una embarcación se incendió este viernes por la tarde, mientras navegaba por aguas del río Paraná, en la zona ubicada antes del ingreso a Villa Urquiza. El siniestro se desató en el kilómetro 612, margen izquierdo —al norte de Las Conchillas—, y generó una densa columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de la costa. Elonce accedió a las imágenes que registraron cómo el fuego avanzaba sobre toda la estructura del yate, que terminó completamente destruido.

De acuerdo con los primeros datos aportados por Prefectura Naval, el yate siniestrado llevaba el nombre “Tango”, con patente 034900REY, y era guardado en el Club Náutico de Paraná. En el momento del hecho, viajaban a bordo ocho hombres mayores de edad, de entre 69 y 80 años, todos oriundos de Rafaela, Santa Fe.

El arenero “Avanti” intentó auxiliarlo

En los minutos posteriores al inicio del fuego, un buque arenero que navegaba en cercanías —identificado como “Avanti”— divisó la columna de humo e intentó acercarse para prestar colaboración. Sin embargo, los esfuerzos para sofocar las llamas fueron infructuosos debido a la magnitud del incendio.

Fue el propio arenero el que realizó el llamado de alerta a Prefectura Paraná. Ante el avance del fuego, los tripulantes del yate debieron abandonar la embarcación y lo hicieron a bordo de un bote auxiliar.

Una embarcación ardió por completo en el río Paraná

Prefectura asistió a los tripulantes

Prefecto Principal Pedro Vila, jefe de la dependencia local, relató a Elonce que “el buque arenero ‘Avanti’ hizo el llamado de alerta a Prefectura e intentó sofocar el fuego, con resultados negativos”. También confirmó que los ocho tripulantes abandonaron la embarcación sin sufrir lesiones: “Ellos abandonaron la embarcación en un bote auxiliar y fueron asistidos por Prefectura, hasta llegar a la cabecera del muelle del puerto local (Paraná)”, se confirmó a Elonce.

Una ambulancia aguardó en la sede de Prefectura para una revisión preventiva de los navegantes, pero ninguno presentó heridas.

Pérdida total y causas bajo investigación

El yate quedó completamente destruido y solo quedaron restos náuticos menores, que según Prefectura no representan un obstáculo para la navegación. Las causas del incendio aún no fueron determinadas y se iniciaron actuaciones administrativas para establecer su origen.

Se dio intervención a la fiscal de Atención Primaria, quien constató que no existió delito y habilitó los procedimientos correspondientes para investigar el siniestro.