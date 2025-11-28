 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Fuego en pleno río Paraná

Una embarcación se incendió en el río Paraná, cerca de Villa Urquiza

28 de Noviembre de 2025
La embarcación ardió en llamas
La embarcación ardió en llamas

REDACCIÓN ELONCE

La embarcación ardió por completo en el río Paraná cerca de Villa Urquiza. Un arenero intentó apagar las llamas pero fue imposible. Afortunadamente no hubo heridos. 

Una embarcación se incendió este viernes por la tarde en aguas del río Paraná, en la zona ubicada antes del ingreso a Villa Urquiza. Elonce accedió a imágenes del siniestro, donde se observa una densa columna de humo negro elevándose desde la embarcación mientras avanzaba el fuego sobre toda su estructura.

 

Según se indicó, un arenero que navegaba por la zona intentó acercarse para colaborar y apagar las llamas, pero el esfuerzo resultó imposible debido a la magnitud del incendio.

Una embarcación ardió por completo en el río Paraná

 

De acuerdo con la información recabada, no hubo personas heridas. Las pérdidas fueron solamente materiales, ya que el yate quedó completamente destruido por el fuego.

 

Las causas del incendio aún no fueron establecidas.

 

 

 

Temas:

Incendio embarcación río Paraná Villa Urquiza
