Paro de colectivos: las líneas metropolitanas circulan con normalidad

Desde el primer minuto de este viernes, un nuevo paro de colectivos deja sin servicio a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná.

La medida tomada por UTA, el gremio que nuclea a los choferes, afecta únicamente a las líneas que recorren el área urbana de la capital entrerriana y se debe a que los trabajadores sólo recibieron hasta la fecha, el 50 por ciento de los haberes correspondientes al mes de agosto.

En este sentido, vale aclarar a los usuarios que las líneas que cubren el área metropolitana circulan con normalidad, ya que este servicio está a cargo del gobierno provincial y los choferes percibieron la totalidad de los sueldos.

Qué líneas no están afectadas por el paro

Las líneas de colectivos del área metropolitana conectan Paraná con localidades como San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull.

Las líneas que cubren el área metropolitana son operadas principalmente por ERSA Urbano S.A y son:

Línea 4: Conecta con San Benito.

Línea 6: Conecta con Oro Verde.

Línea 12: Conecta con Oro Verde.

Línea 15: Conecta con Oro Verde.

Línea 17: Opera entre Ciudad Universitaria (Oro Verde) y Colonia Avellaneda.

Línea 20: Conecta con San Benito.

Línea 22: Conecta con San Benito y Colonia Avellaneda.

Línea 24: Conecta con Villa Fontana.

Mientras que las líneas urbanas que NO funcionan son: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,16,23.