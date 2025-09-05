 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Paro de colectivos: las líneas metropolitanas circulan con normalidad

Un paro de colectivos afecta a usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná, pero las líneas del área metropolitana circulan con normalidad.

5 de Septiembre de 2025
Las líneas metropolitanas funcionan con normalidad
Las líneas metropolitanas funcionan con normalidad

Desde el primer minuto de este viernes, un nuevo paro de colectivos deja sin servicio a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná.

 

La medida tomada por UTA, el gremio que nuclea a los choferes, afecta únicamente a las líneas que recorren el área urbana de la capital entrerriana y se debe a que los trabajadores sólo recibieron hasta la fecha, el 50 por ciento de los haberes correspondientes al mes de agosto.

En este sentido, vale aclarar a los usuarios que las líneas que cubren el área metropolitana circulan con normalidad, ya que este servicio está a cargo del gobierno provincial y los choferes percibieron la totalidad de los sueldos.

Qué líneas no están afectadas por el paro

Las líneas de colectivos del área metropolitana conectan Paraná con localidades como San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull.

 

Las líneas que cubren el área metropolitana son operadas principalmente por ERSA Urbano S.A y son:

  • Línea 4: Conecta con San Benito.
  • Línea 6: Conecta con Oro Verde.
  • Línea 12: Conecta con Oro Verde.
  • Línea 15: Conecta con Oro Verde.
  • Línea 17: Opera entre Ciudad Universitaria (Oro Verde) y Colonia Avellaneda.
  • Línea 20: Conecta con San Benito.
  • Línea 22: Conecta con San Benito y Colonia Avellaneda.
  • Línea 24: Conecta con Villa Fontana.

Mientras que las líneas urbanas que NO funcionan son: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,16,23.

 

 

 

Temas:

colectivos Paro Paraná área metropolitana líneas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso