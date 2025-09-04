La Municipalidad de Paraná depositó los aportes para el transporte urbano de pasajeros

La Municipalidad de Paraná confirmó que este jueves depositó en tiempo y forma los aportes correspondientes al financiamiento del sistema de transporte urbano de pasajeros, por un monto total de 223 millones de pesos, destinados también a cubrir el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) y otras contribuciones destinadas al sostenimiento del servicio.
Nueva concesionaria a partir de diciembre
Vale recordar que el municipio adjudicó la nueva concesión del transporte urbano a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Transporte San José S.A. y Kenia S.A., cuyo servicio comenzará a operar el 7 de diciembre de 2025 en la capital entrerriana.
Las nuevas unidades —más de 70 colectivos 0 km— estarán equipadas con aire acondicionado, accesibilidad para personas con movilidad reducida, tecnología GPS y sistemas digitales para que los usuarios puedan consultar horarios y recorridos en tiempo real. También se implementarán medios de pago modernos como SUBE, códigos QR, tarjetas bancarias y billeteras virtuales.
Desde la comuna adelantaron que el cambio en el servicio será “rotundo y total”, apostando a mejorar la calidad y previsibilidad del servicio, sin trasladar el costo adicional a los usuarios.
El último paro de colectivos
El pasado 7 de agosto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos, interrumpió el servicio de transporte urbano y metropolitano en Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda, Villa Fontana y Sauce Montrull, debido a que no se había hecho efectivo el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025.
La medida, inicialmente de carácter indeterminado, fue levantada parcialmente al mediodía, luego de que los choferes del área metropolitana recibieran el pago completo. Sin embargo, el paro se mantuvo para el servicio urbano dentro de la ciudad, el cual se restableció en horas de la tarde noche de ese mismo día.