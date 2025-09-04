 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Conflicto gremial en el transporte urbano

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA “no fue notificada” y habrá paro

La Secretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria para garantizar el servicio de transporte público de pasajeros en Paraná. Pero, autoridades de UTA, afirmaron a Elonce que el gremio “no fue notificado” y el paro se efectivizará

4 de Septiembre de 2025
Paro en el transporte público de Paraná.
Paro en el transporte público de Paraná. Foto: (GPER).

REDACCIÓN ELONCE

Colectivos: Conciliación obligatoria para garantizar el transporte público en Paraná. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos resolvió este jueves dictar la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Buses Paraná.

La medida entra en vigencia a las 22, del 4 de septiembre y se extenderá por quince días hábiles, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana.

 

"El paro sigue en pie"

Sin embargo, minutos después de las 21, de este jueves, autoridades gremiales de UTA Entre Ríos, señalaron ante la consulta de Elonce, que “el gremio no fue notificado y la conciliación tampoco cabría en este caso, por tratarse de un conflicto por deudas salariales”, explicaron a este medio.

De esta manera, señalaron que “el paro sigue en pie y comenzará a la medianoche”, ratificaron acerca de la medida de fuerza.

 

Plazos y audiencia de conciliación

 

Como parte de la resolución, la cartera laboral convocó a una audiencia de conciliación para el jueves 11 de septiembre. Además, se intimó tanto a los trabajadores como a la empresa prestataria a abstenerse de realizar medidas de fuerza o represalias durante el período de vigencia de la disposición. En caso de incumplimiento, la Secretaría advirtió que podrán aplicarse sanciones correspondientes.

Compromiso del Gobierno provincial

 

El Gobierno de Entre Ríos subrayó que la decisión busca resguardar no solo los derechos de los trabajadores del sector, sino también garantizar el acceso al transporte público de los miles de usuarios que dependen diariamente del servicio. “El objetivo es preservar la paz social y abrir un espacio de diálogo que permita encontrar soluciones al conflicto”, indicaron fuentes oficiales.

Temas:

Paro Transporte público UTA colectivos Paraná
