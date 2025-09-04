Paro de colectivos: usuarios de Paraná se quedarán sin servicio desde esta noche

REDACCIÓN ELONCE
Paro de colectivos. Usuarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná, se quedarán sin colectivos desde esta noche y el servicio se interrumpirá, debido a una medida de fuerza, dispuesta esta tarde por UTA Entre Ríos, se confirmó a Elonce.
El sindicato que nuclea a los choferes comunicó que se dispuso un “paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo, a partir de las 00:00 horas del día viernes 05 de septiembre, del año 2025”, indica el escrito enviado a este medio.
Falta de pago
El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano) con asiento en la ciudad de Paraná”, resume el comunicado.
Cabe recordar que el pasado 07 de agosto, se había concretado un paro de choferes que afectó a las líneas urbanas y del área metropolitana. En esa ocasión, el gremio también había informado que se debía a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025", según dio cuenta Elonce.