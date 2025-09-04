 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Por medida de UTA Entre Ríos

Paro de colectivos: usuarios de Paraná se quedarán sin servicio desde esta noche

El gremio que nuclea a los choferes, UTA Entre Ríos dispuso un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo desde esta noche, confirmó Elonce. La medida afectará a usuarios de la ciudad de Paraná.

4 de Septiembre de 2025
Nuevo paro de colectivos.
Nuevo paro de colectivos. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Paro de colectivos. Usuarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná, se quedarán sin colectivos desde esta noche y el servicio se interrumpirá, debido a una medida de fuerza, dispuesta esta tarde por UTA Entre Ríos, se confirmó a Elonce.

 

El sindicato que nuclea a los choferes comunicó que se dispuso un “paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo, a partir de las 00:00 horas del día viernes 05 de septiembre, del año 2025”, indica el escrito enviado a este medio.

 

Falta de pago

 

El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano) con asiento en la ciudad de Paraná”, resume el comunicado.

 

Cabe recordar que el pasado 07 de agosto, se había concretado un paro de choferes que afectó a las líneas urbanas y del área metropolitana. En esa ocasión, el gremio también había informado que se debía a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025", según dio cuenta Elonce.

Temas:

colectivos Transporte público UTA Paraná paro de colectivos Haberes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso