Paro de colectivos en Paraná: choferes recibieron "sólo el 50% de los haberes"

A partir del primer minuto de este viernes 5 de septiembre, usuarios del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná, se quedarán sin colectivos debido a una medida de fuerza, dispuesta por UTA Entre Ríos.

El sindicato que nuclea a los choferes comunicó que se dispuso un “paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo, a partir de las 00:00 horas del día viernes 05 de septiembre, del año 2025”, indica el escrito enviado a este medio.

En diálogo con Elonce, Juan José Brito secretario general de UTA Entre Ríos, manifestó que “no queremos tomar esta decisión, somos reacios, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. Es el cuarto día hábil del mes y nos encontramos con la novedad que han depositado nada más que el 50 por ciento de los haberes del mes de agosto”.

Juan José Brito: UTA anunció paro de colectivos a partir de esta medianoche

Tras ello, explicó que los colectivos no circularán por la ciudad pero sí por el área metropolitana.

“La parte metropolitana pertenece a la Provincia y la parte urbana pertenece al municipio, por lo que quedamos divididos en dos. Los choferes del área metropolitana ya cobraron la totalidad de los sueldos, no así la parte urbana”, manifestó.

Sobre los motivos por los cuales no percibieron la totalidad de los haberes, Brito indicó que “la empresa aduce que el municipio no depositó la parte del dinero que le corresponde y el municipio dice que sí, que falta la Provincia y los trabajadores quedamos en medio de todo esto”.

“La decisión de la medida de fuerza se tomó en forma conjunta con los delegados de la empresa” y a partir de las 0 del viernes habrá paro.

Finalmente, Brito expresó que los choferes se sienten tan perjudicados como los usuarios del servicio. “Llega fin de mes y tenés programado lo que tenés que pagar, pero con la mitad del sueldo no podes pagar las cuentas y el trabajador se siente perjudicado”, dijo. Elonce.com