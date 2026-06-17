Avanzan obras en vieja terminal de Paraná para local de comidas: generará “más de 60 puestos de trabajo”

Desde hace varias semanas avanzan las obras en un sector de la vieja terminal de Paraná, en la zona de las Cinco Esquinas, para la instalación de un "AutoMac", un local de comidas rápidas que ofrece un sistema de compra de hamburguesas sin necesidad de bajarse del auto.

Vale recordar que en el mes de diciembre y a través de una licitación pública, la Municipalidad adjudicó la concesión a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., tras el correspondiente proceso de Licitación Pública Nº 98/2025.

Días pasados, ediles de la oposición presentaran un pedido de informes para conocer los detalles del proceso y en ese contexto, la concejal oficialista Luisina Minni defendió el procedimiento administrativo y afirmó que se cumplió con todos los requisitos legales establecidos.

En declaraciones al programa Nunca es Tarde de Elonce, sostuvo que la adjudicación se realizó mediante una licitación pública y rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de transparencia.

Obras en la vieja terminal: Minni defendió la concesión y destacó la generación de empleo

“Hace más de un mes la oposición viene manifestándose con cierto criterio de una tendencia hacia la falta de transparencia y necesitamos esclarecerlo porque fue una licitación publicada en el Boletín Oficial y en los diarios de la ciudad de Paraná”, afirmó Minni.

El estado del edificio y la decisión de avanzar

Según explicó que uno de los motivos que impulsó la iniciativa fue el deterioro que presentaba parte del inmueble.

“El edificio de Cinco Esquinas, el ex Hotel Supremo, tenía un desprendimiento de lo que es el techo donde estaban los autos en depósito cuando eran retenidos por la grúa. Por eso también se toma la decisión de avanzar con una propuesta y con un llamado a licitación para un local de comidas rápidas”, señaló.

Asimismo, detalló que el proceso administrativo comenzó en noviembre del año pasado y que toda la documentación se encuentra disponible para su consulta.

“El 10 de noviembre de 2025 se inició el proceso. El llamado a licitación se publicó en el Boletín Oficial desde el 10 de noviembre hasta el 27 de noviembre y del 11 al 13 de noviembre en un diario de la ciudad. Todo esto está en el expediente en papel de la Municipalidad de Paraná”, remarcó.

La concejal también cuestionó que los reclamos hayan aparecido cuando la obra ya estaba en ejecución.

“En ningún momento los concejales durante el período de noviembre hicieron alguna consulta, algún pedido o consultaron siquiera por el expediente físico”, sostuvo. Y al defender la legalidad del procedimiento, afirmó que una empresa internacional no realizaría una inversión “de más de 2 millones de dólares” si existieran irregularidades administrativas.

Generación de empleo e inversión privada

La edil destacó que el proyecto representa una inversión importante para la ciudad y aseguró que tendrá impacto en la creación de puestos laborales.

“Hoy en día están trabajando obreros, pero el día de mañana van a haber más de 60 puestos de trabajo y eso es un impacto real en la economía local”, indicó.

En ese sentido, consideró que la instalación del emprendimiento permitirá revitalizar una zona que perdió actividad tras el traslado de la terminal de ómnibus.

“Esa era una zona muy floreciente que cuando se fue la terminal de ahí se vino abajo de una manera exponencial. Por eso también fue estratégico pensar un punto de comida rápida en este lugar, porque sabemos que cuando un comercio de esta envergadura se instala en una zona, florecen todos los comercios”, afirmó.

Minni remarcó además que la iniciativa forma parte de una estrategia municipal para atraer inversiones privadas y dinamizar la economía local.

“Estamos trabajando cerca del privado, escuchando lo que necesitan, estamos articulando con las pymes, queremos que nuestra ciudad crezca, que los comerciantes florezcan. No nos gusta pasar por el centro y que todos los días haya un comercio cerrado”, expresó.

Patrimonio histórico y respuesta a la oposición

Otro de los cuestionamientos planteados por sectores opositores estuvo relacionado con el valor patrimonial del edificio. Sobre ese punto, la concejal aclaró que existe una declaración provincial, pero sostuvo que durante años no se destinaron recursos para su recuperación.

“Hay una declaración de interés patrimonial por decreto del año 2003 de la provincia. Pero durante todos estos años nunca se adjudicaron fondos para potenciar ese lugar y es un edificio que está venido abajo”, manifestó.

Según explicó, la obra actual no implica una contradicción con la preservación del patrimonio.

“Vamos a conservar el patrimonio, que sería el edificio principalmente, y eso no se contrapone con la instalación de un local de comidas rápidas”, aseguró.

Finalmente, confirmó que el Ejecutivo municipal responderá la semana próxima el pedido de informes impulsado por los concejales opositores y defendió la publicidad de los actos administrativos.

“Los expedientes son públicos y nadie nunca pidió el expediente. Que un concejal salga a decir que no se publicó en el Boletín Oficial es totalmente mentira”, afirmó.

La concejal concluyó que la inversión privada y la recuperación urbana pueden desarrollarse de manera conjunta y consideró que el proyecto representa una oportunidad para impulsar la actividad económica en un sector histórico de la capital entrerriana. Elonce.com