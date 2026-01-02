 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Panorama municipal
Espacio Institucional Municipalidad de Paraná

La Municipalidad adjudicó la concesión para la instalación de un local de McDonald’s con AutoMac en la zona de Cinco Esquinas

A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de un restaurante de comidas rápidas en un inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Leandro N. Alem 950, en la zona conocida como Cinco Esquinas.

2 de Enero de 2026

A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de un restaurante de comidas rápidas en un inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Leandro N. Alem 950, en la zona conocida como Cinco Esquinas.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de recuperación y puesta en valor de un espacio para que disfrute la comunidad. En este caso, el predio donde hoy funciona un depósito de vehículos será transformado en un nuevo espacio de servicios, recreación y esparcimiento, contribuyendo a mejorar el entorno urbano y dinamizar una de las principales áreas de acceso al centro de la ciudad.

La concesión fue adjudicada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., tras el correspondiente proceso de Licitación Pública Nº 98/2025. El proyecto contempla la construcción y explotación de un restaurante con sistema AutoMac, incorporando una nueva propuesta gastronómica y de servicios para vecinos, vecinas y visitantes.

En ese sentido, desde la gestión municipal se destacó que esta adjudicación responde a una decisión estratégica orientada a promover el desarrollo económico local y la generación de empleo. La instalación del nuevo local permitirá crear puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto en la economía de la ciudad y oportunidades concretas de inserción laboral. Esta política de articulación con el sector privado se enmarca en una visión de ciudad que impulsa inversiones responsables, recupera espacios urbanos y transforma el crecimiento económico en más empleo y mejores oportunidades para los paranaenses.

La adjudicación establece también el pago de un canon mensual y un derecho de concesión, garantizando recursos para el Estado municipal y el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos correspondientes, en el marco de la normativa vigente.

Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso