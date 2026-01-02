En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar oficial subió y arrancó en $1485

La divisa minorista presenta una suba este viernes. En el Banco Nación, el dólar oficial figura a $1485 para la venta, cinco pesos por encima de su valor de apertura. En el ámbito mayorista, inició en $1462.
Comenzó el nuevo esquema de bandas para el dólar oficial, que sube en la primera jornada del año. Con esta nueva modificación, el gobierno aspira a acumular reservas, uno de los reclamos más importantes del mercado, y que se da en un contexto de un renovado aumento de la demanda.
De esta manera, el dólar oficial mayorista abre el año con una cotización de $1.462, una suba de $5 en la primera rueda de 2026. Con una tendencia similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación opera a $1.485.
En el caso de los dólares financieros, el dólar MEP arranca el año en $1.494,87, un salto de 1%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.537,69, un aumento de 0,8%. Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.530, mientras que el dólar cripto lo hace a $1.532,60, según Bitso.
A contracorriente, en el mercado de futuros, las primeras operaciones son bajistas. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a $1.499,5, mientras que para mayo se cotiza a $1.632,5.
Con el arranque del nuevo esquema cambiario, se analiza si eso traería aparejado un alivio sobre el tipo de cambio durante enero, no solo por el aumento de la demanda que se observó desde mediados de diciembre, sino también por las inminentes compras del gobierno, que anunció que a partir del 2026 aceleraría la acumulación de reservas.
Se trata de un elemento clave que ayudó a que el riesgo país perforara los 600 puntos a mediados del mes pasado, en el marco del pago a los bonistas este mes, cuando el equipo económico deberá desembolsar aproximadamente unos u$s4.300 millones el 9 de enero. Si bien el gobierno de Javier Milei ratificó que dispone de los medios para asegurar el pago, aún no confirmó bajo qué instrumentos lo realizaría.
A eso se le debe sumar un par de instancias no menores por su impacto en el corto plazo sobre el tipo de cambio: a partir de este jueves 1º de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024, mientras que en el correr del año se abrirá una ventana a las empresas para poder girar utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.
Por otro lado, resta ver qué repercusión tendrá sobre el dólar el cese de la restricción del giro de utilidades de las compañías que cuenten con los balances del pasado año auditados. De todas maneras, las ganancias acumuladas entre los 2019 y 2024 seguirán encausadas a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).