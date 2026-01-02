Marcelo Barovero se sumó al cuerpo técnico de River como entrenador de arqueros

Marcelo Barovero inició una nueva etapa en River Plate al incorporarse al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros. El exfutbolista será presentado al plantel y viajará a la pretemporada junto al equipo.
River Plate comenzó el 2026 con novedades en su estructura futbolística. Marcelo Barovero se incorporará al cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo y asumirá como entrenador de arqueros, marcando el regreso de uno de los referentes de la etapa más exitosa reciente del club.
El exguardameta iniciará su primera jornada de trabajo en el River Camp. Según se informó, Barovero será presentado este 2 de enero al plantel profesional y se integrará a la delegación que viajó a San Martín de los Andes para continuar con el segundo tramo de la pretemporada.
Desde el club se explicó que la llegada de Barovero no desplaza a Alberto “Tato” Montes, sino que ambos compartieron la conducción del área específica de arqueros. La decisión apunta a fortalecer el trabajo en un puesto clave, combinando experiencia y distintas metodologías de entrenamiento, publicó Infobae.
El arco de River y el contexto deportivo
La situación del arco fue uno de los puntos de análisis durante el receso. Franco Armani continúa como titular, respaldado por el cuerpo técnico y con contrato vigente hasta diciembre. Además, River reincorporó a Ezequiel Centurión tras su paso por Independiente Rivadavia, mientras que la continuidad de Jeremías Ledesma quedó sujeta a posibles ofertas.
Con la llegada de Barovero, el cuerpo técnico busca consolidar una estructura de trabajo sólida para los arqueros del plantel profesional y juveniles, entre ellos Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, quien recientemente firmó su primer contrato profesional.
La trayectoria de Barovero
Marcelo Barovero defendió el arco de River Plate entre 2012 y 2016 y fue protagonista de una etapa histórica. Durante su ciclo en el club obtuvo dos torneos locales y cuatro títulos internacionales: Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank.
Uno de los momentos más recordados de su carrera fue el penal atajado a Emmanuel Gigliotti en un Superclásico copero ante Boca Juniors. Tras su paso por River, continuó su carrera en clubes como Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, Necaxa, Monterrey, Burgos y Banfield, donde anunció su retiro profesional en 2024.
Pretemporada y agenda 2026
El plantel profesional inició la pretemporada el 20 de diciembre en el predio de Ezeiza. La preparación continuó en San Martín de los Andes y Uruguay, donde River disputará dos amistosos por la Serie Río de la Plata.
El primero será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21, en el Campus de Maldonado. El segundo encuentro se jugará el sábado 17 de enero frente a Peñarol, a las 22, en el mismo escenario.
El regreso de Barovero se dio en un contexto de renovación y planificación deportiva, con la mira puesta en los desafíos de la temporada 2026, tanto a nivel local como internacional, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, acompañado por sus históricos asistentes Matías Biscay y Hernán Buján.