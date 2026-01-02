Paraná simplifica tasas y moderniza su sistema tributario para beneficiar a vecinos y sectores productivos

La Ordenanza Tributaria 2026 fue aprobada junto con modificaciones al Código Tributario Municipal, en el marco de una política que busca modernizar la estructura impositiva local, reducir cargas innecesarias y promover un vínculo más ágil y transparente entre el Estado y la ciudadanía.
El proyecto elimina tributos, entre ellos los Derechos de Espectáculos Públicos, de Publicidad y de Ocupación de la Vía Pública, que permitirá aliviar la carga sobre actividades culturales y comerciales, fomentar el uso ordenado del espacio público y acompañar a los sectores productivos en un contexto económico desfavorable. También se suprimen tasas administrativas que encarecen trámites simples, manteniéndose únicamente aquellas vinculadas a servicios técnicos específicos.
El proyecto incorpora una actualización de la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad (TISH), con una reducción del mínimo especial aplicado a remiserías y una adecuación general orientada a garantizar mayor equidad frente a nuevas modalidades de prestación. Además, propone una baja de tres puntos porcentuales en todas las categorías de la Tasa de Alumbrado Público, lo que representa un alivio directo para usuarios residenciales, comerciales e institucionales.
En materia de servicios urbanos, se redefine el alcance de la Tasa General Inmobiliaria para incorporar prestaciones ambientales como el mantenimiento del arbolado, la gestión de residuos verdes y el saneamiento del entorno, reflejando el trabajo que efectivamente realiza el municipio en cada barrio. La actualización de tasas y derechos sanitarios se basará en el Índice Referencial de Actualización Tributaria (IRAT), que toma como referencia los costos reales de personal, energía, combustible y producción de agua.
El proyecto también introduce la actualización anual de los derechos del Cementerio Municipal para garantizar la sostenibilidad del servicio y formaliza la exclusión del Fondo Fiduciario de Obras Sanitarias, cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2025.
Otra de las innovaciones es la incorporación de la firma digital y la gestión documental electrónica en los procedimientos tributarios, lo que permitirá mejorar la trazabilidad, agilizar trámites y disminuir el uso de papel, alineando al municipio con las normas nacionales de administración electrónica.
Con esta propuesta, la Municipalidad de Paraná busca consolidar un sistema tributario más simple, equitativo y moderno, que fortalezca la relación Estado–contribuyente y contribuya al desarrollo económico y social de la ciudad.