El Municipio firmó un nuevo convenio de Padrinazgo con una empresa local

La intendenta Rosario Romero selló el vínculo con Castellaro Automotores para el mantenimiento del puente sobre avenida Ejército. La firma se incorpora a la iniciativa municipal, que promueve el compromiso del sector privado con el cuidado de la ciudad.
La acción se enmarca en la ordenanza Nº 9726, que impulsa la articulación público-privada para la puesta en valor de espacios comunes. En este sentido, Castellaro Automotores se suma al programa, que ya cuenta con la participación de otras empresas locales.
“El programa implica una visión de ciudad en la cual no todo lo hace el Estado, sino que también participan organismos privados, la sociedad civil y las empresas, contribuyendo al mantenimiento de los espacios públicos y al desarrollo de la ciudad”, explicó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
“Estamos felices de que la empresa tenga esa mirada y apueste a poner en valor esa zona, que se revitalizará con el Paseo de la Cultura y permitirá vincular el centro con el barrio”, agregó.
Por su parte, Hugo Castellaro expresó: “Estamos contentos de participar y colaborar con el embellecimiento del puente. Como paranaenses, nos sentimos parte de este proyecto que va a quedar muy lindo y esperamos que la gente lo cuide”.
La empresa estará a cargo del mantenimiento y la puesta en valor del puente ubicado en avenida Ejército, a metros de su intersección con Galán. Los trabajos contemplan la recomposición del guardarrail con pintura amarilla, la reparación e incorporación de barandas en ambos senderos peatonales y la instalación de maceteros con vegetación y parquización en el entorno.