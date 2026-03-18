La futura plaza Jorge Borges suma arte urbano con una intervención del programa Todas las Manos

La Municipalidad avanza con la construcción del nuevo espacio público en calles Pronunciamiento y San Martín, que será inaugurado en el mes de abril. En el lugar, se desarrolla una intervención artística que transforma las calles en un entorno peatonal con identidad cultural.
En el marco de la obra de la futura plaza Jorge Luis Borges, la Municipalidad de Paraná lleva adelante una intervención artística a través del programa Todas las Manos, que interviene las calles que conforman el espacio con propuestas vinculadas al universo del reconocido escritor argentino.
La iniciativa forma parte de la transformación integral del sector, donde las calles que antes eran de circulación vehicular comienzan a convertirse en espacios pensados para peatones, con especial atención en el uso por parte de niños y familias.
“Nos tocó intervenir calles donde antes circulaban autos y que ahora serán espacios para peatones. Pensando en eso, trabajamos diseños vinculados al imaginario de Jorge Luis Borges, con laberintos, tableros de ajedrez y distintos elementos que remiten a su obra”, explicó Andrés Leiva, integrante del programa.
La intervención artística se enmarca en una estrategia de recuperación y resignificación del espacio público, donde el arte cumple un rol central en la construcción de identidad y en la generación de ámbitos de encuentro.
“Es muy importante intervenir estos espacios porque permiten que las personas se encuentren en lugares que aporten a la vida en comunidad. Va a ser un lugar muy inspirador, ubicado en un punto estratégico de la ciudad”, agregó Leiva.
Por su parte, la muralista Florencia Albornoz detalló que el trabajo realizado corresponde a una experiencia de urbanismo táctico: “A través de la pintura mural se gana el espacio que antes era una calle y se transforma en un sector peatonal. Es la primera vez que desarrollamos este tipo de intervención en la ciudad”.
La propuesta incluyó un proceso de diseño previo, con una temática definida en torno a la figura de Borges y una paleta de colores específica, además del uso de pintura vial de alta resistencia, pensada para soportar el tránsito y el uso intensivo del espacio.
“El arte en el espacio público es una herramienta de transformación social. Es fundamental que las personas puedan acceder y disfrutar del arte en su vida cotidiana”, sostuvo Albornoz.
La futura plaza estará integrada al Paseo de la Cultura, un corredor que conectará espacios vinculados a la actividad artística desde el Centro Cultural Juan L. Ortiz hasta este nuevo punto de la ciudad, consolidando un circuito que potenciará el desarrollo cultural y urbano de Paraná.
Un programa con historia
El programa Todas las Manos, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, cumple 40 años de trayectoria en 2026, consolidándose como una política pública sostenida en el tiempo en materia de intervención artística en el espacio urbano.
“Este año el programa cumple 40 años, nació con la democracia y tiene un fuerte espíritu comunitario. Es un orgullo formar parte de este proceso junto a todo el equipo que trabaja en distintas intervenciones en la ciudad”, destacó Leiva.
A lo largo de estas cuatro décadas, el programa ha desarrollado intervenciones en distintos puntos de Paraná, incorporando en los últimos años la pintura mural como parte de los nuevos espacios públicos, fortaleciendo el vínculo entre arte, comunidad y territorio.