Aire acondicionado: cómo usarlo correctamente para enfriar y ahorrar energía

Ante las altas temperaturas registradas en la región, Elonce accedió a recomendaciones clave para el uso eficiente del aire acondicionado, con el objetivo de optimizar el enfriamiento de los ambientes y evitar un consumo excesivo de energía eléctrica.

Al respecto, Emilio Duerto, trabajador de una casa de venta de insumos y repuestos para refrigeración, explicó que muchos usuarios desconocen las funciones del control remoto y terminan utilizando los equipos de manera incorrecta. “Hoy en día los equipos tienen varios modos: automático, cool y dry, que son los más usados”, señaló.

Cómo configurar el aire acondicionado para evitar gastos excesivos (foto Elonce)

Según explicó, el modo automático regula la temperatura de acuerdo al ambiente y resulta conveniente para jornadas templadas. En cambio, el modo cool es el más adecuado para los días de mucho calor, ya que “tira frío, directamente”. Por su parte, el modo dry sirve para quitar humedad y es recomendable cuando el clima está pesado o nublado.

Temperatura recomendada y consumo

Respecto a la temperatura ideal, Duerto indicó que lo aconsejable es configurar el equipo entre 24 y 25 grados. “Para que no gaste tanto y funcione bien, esa es una temperatura adecuada”, explicó. Además, aclaró que colocar el aire en 18 grados no genera más frío, sino que hace que el equipo tarde más en cortar. “El frío es el mismo, lo que cambia es el tiempo de funcionamiento”, afirmó.

Consultado sobre el uso del ventilador de techo en conjunto con el aire acondicionado, el especialista desaconsejó esa práctica. “El frío cae y el ventilador no ayuda a desparramarlo; al contrario, puede mover aire caliente que está en la parte superior”, sostuvo.

Frigorías y mantenimiento

En relación con la potencia adecuada, explicó que para una habitación estándar alcanza con equipos de entre 2.500 y 3.000 frigorías. En cambio, para comedores o ambientes más grandes, especialmente donde hay electrodomésticos que generan calor como cocinas o heladeras, recomendó equipos de 4.500 frigorías.

Aire acondicionado: cómo usarlo correctamente para enfriar y ahorrar energía

Duerto también remarcó la importancia del mantenimiento periódico. “Hay que limpiar filtros y el evaporador. Hoy existen insumos y herramientas que permiten sacar grasa y suciedad acumulada”, indicó. Advirtió que la mayoría de las fallas se deben a un mal uso o a la falta de mantenimiento, lo que puede provocar que el equipo no enfríe correctamente o se recaliente.

En ese sentido, recomendó realizar controles cada tres o cuatro meses, incluso en épocas en las que el equipo no se utiliza con frecuencia. “Aunque no se use, si está cerca de una cocina, la grasitud entra igual al equipo”, explicó.

Ventas y temporada

Finalmente, Duerto señaló que el movimiento comercial del sector comenzó más tarde de lo habitual, ya que en octubre y noviembre hubo pocas ventas. “Recién en diciembre se empezó a vender fuerte”, precisó, y confirmó que la demanda aumentó con la llegada del calor intenso.

Frío Litoral de Paraná (foto Elonce)

Las recomendaciones apuntaron a un uso responsable del aire acondicionado, tanto para mejorar el confort como para evitar sorpresas en el consumo eléctrico.