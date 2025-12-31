El calor extremo impulsó la venta de ventiladores y protectores eléctricos en Paraná

La ola de calor que se registra en la provincia durante los últimos días generó un fuerte incremento en la demanda de artefactos eléctricos destinados a la ventilación y al acondicionamiento del hogar. Con temperaturas elevadas y picos de consumo energético, los comercios especializados reportaron un mayor movimiento en la venta de ventiladores y equipos complementarios.

El calor extremo impulsó la venta de ventiladores y protectores eléctricos

En ese marco, Elonce dialogó con Marcelo Atelman, propietario de un comercio del rubro eléctrico, quien confirmó el aumento en la demanda de estos productos. “Se está vendiendo muy bien todo lo que es ventiladores, especialmente los turbos, porque se pueden llevar a cualquier lado y brindan un muy buen caudal de aire”, explicó.

Según detalló, además de los ventiladores portátiles, también se registró un incremento en la venta de ventiladores de pie y de techo. “Tenemos ventiladores de techo con luz incluida y distintas opciones para refrigerar la casa”, indicó, al referirse a los modelos disponibles y a las alternativas que eligen los clientes ante las altas temperaturas.

Protectores eléctricos (foto Elonce)

Otro de los productos que mostró una mayor salida fueron los protectores eléctricos, especialmente ante la posibilidad de cortes de energía durante el verano. “Se venden muchos protectores para heladeras, aires acondicionados y televisores. Son enchufables y cortan automáticamente si hay una suba o baja de tensión”, señaló el comerciante.

Atelman explicó que estos dispositivos permiten proteger los electrodomésticos frente a variaciones en el suministro eléctrico. “Cuando la tensión vuelve a valores normales, el equipo retoma el funcionamiento”, precisó, y destacó que se trata de una inversión accesible en relación al costo de los artefactos que se busca resguardar.

Además, creció la demanda de luces de emergencia y linternas recargables. “Son equipos con buena autonomía que se activan cuando se corta la luz. Son útiles tanto para viviendas como para comercios”, afirmó.

El calor extremo impulsó la venta de ventiladores (foto Elonce)

En cuanto a los precios, el comerciante indicó que los ventiladores tipo turbo se comercializan desde 70.000 pesos en adelante y en cuanto a ventiladores de techo mostró una opción en oferta a 75.000 pesos. También destacó que se ofrecen distintas facilidades de pago. “Ofrecemos financiación hasta seis cuotas sin interés y múltiples formas de pago para que el cliente pueda elegir”, explicó.