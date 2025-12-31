Enersa sobre picos de consumo eléctrico por calor extremo: “El sistema puede operar sobre esos márgenes”

En el inicio del verano y en el marco de una ola de calor que elevó considerablemente el consumo eléctrico, Enersa realiza un monitoreo permanente del sistema energético provincial y, a través de su presidente, Uriel Brupbacher, aseguró a Elonce que la red respondió de manera adecuada, sin alcanzar picos históricos de demanda.

Brupbacher explicó que este martes se registraron altas temperaturas en distintos puntos de la provincia, lo que incrementó el consumo energético, aunque sin llegar al máximo histórico. “Monitoreamos la primera ola de calor que preveíamos para este verano y el sistema respondió bien; no se alcanzó el pico histórico, que fue de 1.034 megavatios el pasado 5 de marzo”, indicó.

Según detalló, el mayor nivel de demanda se produjo durante la siesta, alrededor de las 14:00, cuando se registraron consumos de entre 900 y 960 megavatios. “Tenemos un buen margen para operar sobre esos valores, pero es fundamental seguir monitoreando porque una falla puntual puede generar un colapso en otra parte del sistema”, sostuvo.

Brupbacher señaló que, de cara a los días festivos, la demanda tendería a ser menor debido a la reducción de actividades en los sectores público y privado. “Hoy, propio de las fiestas, muchas actividades no se desarrollan y eso hace que la demanda esté por debajo de otros días”, explicó.

Uso responsable y obras estratégicas

El titular de Enersa remarcó la importancia del uso eficiente de la energía, especialmente en los horarios de mayor consumo, que se extienden entre las 12 y las 16. “Si se usa aire acondicionado, es importante evitar el uso simultáneo de otros electrodomésticos de alto consumo como planchas o lavarropas, pensando en que la energía llegue a todos”, expresó.

Asimismo, detalló que la empresa dispuso recursos técnicos y humanos para sostener el sistema durante el verano, y recordó que los días más complejos son aquellos en los que el calor extremo se mantiene durante varios días consecutivos. “Cuando el calor es persistente, el sistema se tensiona mucho más”, indicó.

En cuanto a infraestructura, Brupbacher enumeró los tres puntos críticos del sistema eléctrico provincial: Viale, Oro Verde y Federación. En esos lugares, Enersa dispuso generación adicional y avanzó con proyectos de obra. “Ya tenemos licitaciones en marcha y evaluaciones técnicas para reforzar el sistema en esos puntos”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la empresa se refirió al esquema tarifario y explicó que el Valor Agregado de Distribución (VAD) se mantuvo sin incrementos. “Venimos trabajando para sostener ese congelamiento y solo se traslada el costo mayorista de la energía”, precisó, al tiempo que anticipó que pronto se informará el impacto del próximo cuadro tarifario definido a nivel nacional.