“Será un verano complicado, pero el sistema eléctrico está preparado para hacer frente al consumo”

Desde Enersa señalaron que el sistema eléctrico se preparó para "un verano caluroso y seco", con equipos de respaldo en tres puntos críticos de Entre Ríos. Brupbacher, a través de Elonce, pidió a los usuarios un uso racional de la energía para evitar sobrecargas.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, analizó con Elonce la situación energética de cara al verano y advirtió que las previsiones climáticas anticipan una temporada calurosa y seca, con jornadas de altas temperaturas prolongadas que incrementarán la demanda eléctrica en toda la provincia.
Brupbacher explicó que este escenario "tensiona el sistema eléctrico", por lo que la empresa adoptó medidas preventivas para garantizar el abastecimiento. “Ya nos preparamos y tenemos identificados tres puntos críticos a la hora de abastecer el servicio”, señaló al enumerar las zonas donde históricamente se registran mayores dificultades durante los picos de consumo: Federación, Viale y Oro Verde.
Según detalló, para esas áreas se instalaron equipos de generación a combustibles que permitirán reforzar el suministro ante eventuales contingencias. “En Viale, Federación y Strobel ya tenemos instalados los equipos que alimentarían estas zonas donde podrían llegar a registrarse conflictos si no tomáramos medidas de este tipo”, indicó.
Desde la empresa energética sostuvieron que, con estas acciones, el sistema estará en condiciones de responder a un verano con temperaturas extremas. “Será un verano complicado en lo que respecta a las altas temperaturas, pero el sistema está preparado para hacer frente al consumo”, afirmó Brupbacher.
Uso racional de la energía
Más allá de las obras y refuerzos técnicos, desde Enersa insistieron en la necesidad de acompañamiento por parte de los usuarios mediante un uso racional de la energía eléctrica, especialmente durante los momentos de mayor demanda.
“Pedimos el uso racional de la energía, con los aires acondicionados regulados en 24 grados”, remarcó Brupbacher. Además, recomendó evitar la utilización simultánea de otros artefactos eléctricos de alto consumo mientras se mantiene encendido el aire acondicionado.
“Si prendemos el aire acondicionado, no sería lógico ponernos a planchar en ese momento, porque intensificamos el calor y generamos un alto consumo en simultáneo sobre la misma línea”, explicó.
Desde Enersa indicaron que, manejándose con estas variables y con la colaboración de los usuarios, será posible transitar el período estival sin sobresaltos en el servicio. “Con el acompañamiento del cliente en el uso racional de la energía, podremos pasar el verano sin inconvenientes”, estimó.
Balance anual en Enersa
Consultado a Brupbacher por un balance de lo trabajado al frente de Enersa, éste ponderó: “Si bien mejoramos procesos, avanzamos en la inscripción y ampliación del registro de proveedores y optimizamos las compras -con un ahorro de hasta el 40% a partir de la centralización-, considero que la compañía está en condiciones de dar mucho más”. “Ese es el desafío que tenemos por delante para el año próximo: llegar a los puntos donde hoy tenemos mayores dificultades”, anticipó.
En ese sentido, comunicó “la licitación y la apertura del segundo sobre para la obra de Viale, que contempla una línea desde Crespo hasta Viale y una estación transformadora”. También adelantó que “está listo el pliego para la obra de Oro Verde y, en el caso de Federación, se analizan dos alternativas: una estación transformadora convencional y otra opción más innovadora, que es el almacenamiento de energía en baterías, una tecnología que se está utilizando cada vez más en el país”.
“Lo ideal hubiera sido tener todos estos proyectos ya lanzados, pero el ordenamiento que buscamos implementar en los procesos de compra y la ampliación de oferentes nos demandaron más tiempo”, reconoció. Y agregó: “En ese marco, pusimos en marcha el nuevo registro de proveedores, que permite a cualquier interesado cargar la documentación de manera online, sin necesidad de trasladarse a Paraná, lo que para nosotros representa un avance significativo”.
“Ajustar y mejorar estos procesos nos permitirá acceder a mejores precios y eso se traduce directamente en una mejor calidad del servicio. Fue el gran desafío del año. Aun así, insisto en que no quedo conforme: la ejecución de obras podría haber sido mayor. Por eso, estamos poniendo toda la energía para que en el primer mes del año estas obras estén adjudicadas o, en su defecto, las licitaciones ya lanzadas, con el objetivo de resolver gran parte de estos problemas durante el próximo año”, cerró Brupbacher.