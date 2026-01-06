EE.UU retiró una acusación contra Maduro por el Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reformuló la acusación penal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dejó de sostener que el denominado Cartel de los Soles funcionara como una organización criminal estructurada dirigida por el mandatario.

Si bien los fiscales estadounidenses mantuvieron la imputación de que Maduro participó en una conspiración vinculada al narcotráfico, la nueva presentación judicial ya no define al Cartel de los Soles como un cartel en el sentido clásico. En cambio, lo describieron como un “sistema de patronazgo” y una “cultura de corrupción” alimentada por los ingresos del tráfico de drogas.

La caracterización del Cartel de los Soles como una organización criminal había surgido de una acusación presentada en 2020 por un gran jurado federal, en la que se señalaba a Maduro como su líder. Ese enfoque fue retomado en julio de 2025 por el Departamento del Tesoro, que lo designó como organización terrorista, y reforzado meses después por el Departamento de Estado.

Sin embargo, especialistas en crimen organizado y narcotráfico en América Latina venían advirtiendo desde hace años que el término no describía un cartel tradicional, sino una expresión utilizada desde la década del noventa para referirse a redes de funcionarios civiles y militares corruptos vinculados al negocio de la droga. El nombre alude a los soles que figuran en las insignias de los altos oficiales venezolanos.

Según consignó el diario The New York Times, tras la captura de Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia difundió una versión revisada del acta de acusación que parece reconocer esa interpretación. Mientras el texto original mencionaba al Cartel de los Soles en 32 oportunidades y presentaba a Maduro como su jefe, el nuevo documento lo cita solo dos veces.

En la nueva redacción, se afirmó que Maduro, al igual que su antecesor Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió un sistema de patronazgo basado en la corrupción. “El dinero del narcotráfico y la protección de los socios involucrados fluye hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan dentro de un sistema gestionado por quienes están en la cúspide”, sostuvo la acusación reformulada y que reproduce la agencia Ansa.

De acuerdo al análisis del New York Times, este cambio de enfoque puso en duda la legitimidad de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y podría debilitar uno de los principales fundamentos jurídicos utilizados por Washington para sostener su estrategia de presión judicial, diplomática y de sanciones contra el régimen venezolano.