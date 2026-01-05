Venezuela: Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina y prometió estabilidad política

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara la “ausencia temporal” de Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas de seguridad de Estados Unidos. La ceremonia se realizó ante la Asamblea Nacional y marcó un nuevo capítulo en la crisis política e institucional del país.

La ex vicepresidenta Ejecutiva asumió formalmente el cargo tras ser juramentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, su hermano. Al iniciar su discurso, sostuvo que acudía en su condición de vicepresidenta del “presidente constitucional” Nicolás Maduro y que su asunción respondía a una situación excepcional.

En su mensaje, Rodríguez expresó “dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano”, al tiempo que denunció una “agresión militar ilegítima” contra el país. También calificó como “secuestro” la detención de Maduro y de la primera dama, quienes permanecen alojados en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

La nueva mandataria interina remarcó que su gestión buscará garantizar la continuidad institucional y la estabilidad política en un contexto de fuerte tensión interna y externa. En ese marco, juró “por el padre libertador Simón Bolívar” y por el expresidente Hugo Chávez, a quienes definió como pilares históricos y políticos del proceso bolivariano.

Juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. "Vengo con dolor , pero también vengo con honor". pic.twitter.com/Fp28Mf1PxN — teleSUR TV (@teleSURtv) January 5, 2026

Horas antes de la ceremonia, Rodríguez había manifestado en redes sociales que consideraba prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional “equilibrado y respetuoso” entre Venezuela y Estados Unidos, así como con los países de la región, basado —según escribió— en la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos.

La asunción se produjo en medio de versiones y sospechas planteadas desde distintos sectores políticos, que señalaron la posibilidad de un acuerdo previo entre dirigentes del oficialismo venezolano y el gobierno estadounidense para facilitar la captura de Maduro. Sin embargo, estas hipótesis no fueron confirmadas oficialmente, indica Página 12.

El fallo del Tribunal Supremo estableció que la ausencia del mandatario es de carácter temporal, por lo que Rodríguez asumió la jefatura del Estado por un plazo inicial de 90 días, período durante el cual deberá garantizar el funcionamiento de los poderes públicos.

Al cerrar su juramento, la presidenta encargada afirmó que su compromiso fue “garantizar un Gobierno que dé felicidad social, estabilidad y seguridad política”, citando el histórico discurso de Angostura como base doctrinaria de su gestión interina.