Internacionales Sesión de urgencia del organismo

Venezuela: Argentina apoyó a EE.UU en la ONU y pidió liberación del gendarme Nahuel Gallo

El embajador argentino ante las Naciones Unidas Francisco Tropepi reiteró el pedido por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en ese país. Fue en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

5 de Enero de 2026
Consejo de Seguridad de la ONU.
Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: (NU News).

El embajador argentino ante las Naciones Unidas Francisco Tropepi reiteró este lunes el pedido ante las autoridades encargadas de la transición en Venezuela por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en ese país.

“La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó el diplomático durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

 

Tropepi sostuvo que “el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

“Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, expuso.

Naciones Unidas Venezuela Argentina
