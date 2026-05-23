Ricardo Arjona suma tres nuevas fechas en Buenos Aires tras agotar 14 shows en el Movistar Arena

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volvió a marcar un hito en la música en vivo en Argentina al anunciar tres nuevas fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, luego de agotar en tiempo récord las 14 funciones inicialmente previstas.

Con estas incorporaciones, el artista alcanzará un total de 17 conciertos en el mismo recinto, consolidando un récord sin precedentes en el país. Las nuevas presentaciones se realizarán los días 1, 2 y 5 de julio de 2026, y las entradas estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 9:30 a través del sitio oficial del estadio.

El anuncio llega tras una respuesta masiva del público argentino, que agotó rápidamente todas las fechas programadas para mayo, en lo que representa uno de los mayores niveles de convocatoria para un espectáculo internacional en la escena local.

En cada show, Arjona propone un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, incluyendo canciones como Mujer de lujo, Señora de las cuatro décadas, Te conozco y Acompáñame a estar solo, además de temas más recientes como Despacio que hay prisa. El espectáculo culmina con clásicos como Fuiste tú, Minutos y Mujeres.

Sobre la gira

La gira, titulada Lo que el Seco no dijo, representa una nueva etapa en su carrera y ha sido definida como una de las producciones más ambiciosas del artista, con una puesta en escena que combina recursos teatrales y un importante despliegue técnico.

El tour comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, dando inicio a una serie de más de 35 presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico.

Este nuevo ciclo llega además luego de la histórica residencia de 23 conciertos que el artista realizó en Guatemala a fines de 2025, reafirmando su vigencia y poder de convocatoria a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria.