El mensaje de Aldana Masset: “Representé a mi país con honestidad, fuerza, corazón y pasión”

Aldana Masset, la modelo y cantante entrerriana que representó a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025, en Tailandia, causó furor desde el día de la inauguración. Sin embargo, no logró obtener la corona, que quedó en manos de la mexicana Fátima Bosch. Por eso, tras la derrota, decidió compartir un honesto mensaje en sus redes sociales en el que reveló cómo vivió los resultados del certamen.

El jueves por la noche las 125 candidatas –entre ellas, la argentina– esperaban con ansiedad e ilusión que se anunciara a las 16 finalistas. Las representantes de Tailandia, México y de Dinamarca fueron algunas de las más llamativas participantes que lograron competir en la etapa final. Sin embargo, para la decepción de los argentinos, Masset no logró alcanzar esa instancia y quedó fuera de la competencia.

Horas después de la gala, Masset rompió el silencio en su canal de Instagram llamado With love: Aldu y no tuvo reparos a la hora de expresar sus sentimientos: "Todavía lo estoy procesando. Fueron días intensos, meses de preparación y años de sueños. No les voy a mentir, duele no clasificar después de tanto esfuerzo y de haber dado lo mejor de mí en cada instancia. Pero también me siento en paz, orgullosa y tranquila, porque sé que dejé el corazón en este camino", escribió.

Agradecimiento

Y añadió: “Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada abrazo a la distancia. Los estoy leyendo de a poco, y me acompañan más de lo que imaginan. Ahora necesito descansar un poquito... Los quiero mucho”, cerró la también asesora de imagen entrerriana, de 25 años.

“Gritar Argentina ante el universo es un privilegio que voy a llevar conmigo para toda la vida. Esta experiencia fue realmente maravillosa. Tal vez los resultados no fueron los que soñamos, pero dejé el alma en el concurso desde el primer momento. Ustedes lo vieron y fueron parte de ello, lo di TODO”, remarcó la entrerriana oriunda de Valle María (departamento Diamante).

Antes de Masset, hubo otras mujeres que llevaron la bandera albiceleste al certamen de belleza. Si bien la única argentina en consagrarse como ganadora fue Norma Beatriz Nolan en 1962, durante los últimos cinco años la atención se posó en Magalí Benejam, Yamile Luján Dajud, Bárbara Cabrera, Julieta García y Alina Akselrad, jóvenes que recibieron el título de Miss Universo Argentina y llegaron a formar parte de la prestigiosa competencia internacional.

La primera entrerriana

Masset se convirtió en la primera entrerriana en imponerse como Miss Universo Argentina en los últimos 70 años, ya que la última había sido Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como “la Coca” Sarli, en 1955.

“Gracias Argentina. Gracias a cada uno de ustedes por sostenerme con su cariño, por hacerme sentir acompañada aun estando tan lejos. Logramos que nuestro país suene en cada rincón del mundo, y ese es un logro que guardo en mi corazón con orgullo y gratitud”, afirmó Masset en las redes sociales.

“Hoy no me voy con una corona, pero me voy con algo más grande: con el amor de mi gente y la certeza de haber representado a mi país con honestidad, fuerza, corazón y pasión. Los quiero”, finaliza el mensaje que publicó en las redes.

Más allá de las pasarelas

Además de modelo, Masset es cantante y asesora de imagen. En 2019 participó de Miss Universo Argentina y ahora tuvo su revancha a nivel internacional.

Además de deslumbrar en la pasarela, desde hace varios años que Masset busca dedicarse de lleno a la música, y recientemente comenzó a escribir sus propias canciones. En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista.

En 2022 se unió como vocalista a la banda de música tropical Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. De esta forma, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​

A diario se muestra orgullosa de llevar la bandera argentina consigo y en cada lugar hace referencia a sus raíces y en particular a su provincia.