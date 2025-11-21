Miss Universo 2025: quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó la corona en Tailandia

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 marcó una noche histórica en Tailandia, mientras que la argentina Aldana Masset, representante nacional en la edición 74 del certamen, no logró ingresar al grupo de candidatas que avanzaron a la etapa decisiva. Ambas participaron del evento desarrollado este jueves en el Impact Arena de Pak Kret, donde 120 concursantes compitieron por la corona.

La nueva reina del Miss Universo

A sus 25 años, Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona del concurso de belleza más prestigioso del mundo. Nacida en Villahermosa, Tabasco, enfrentó desde pequeña desafíos ligados a un diagnóstico de dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aun así, su recorrido profesional avanzó con firmeza: estudió moda en Ciudad de México, continuó su formación en Milán y vivió un año en Estados Unidos.

Además de su incursión en el diseño y la moda, Bosch se destacó por su compromiso social. Según Associated Press (AP), colaboró como voluntaria en proyectos de acompañamiento a niños con cáncer y en otras iniciativas solidarias, una labor que marcó su perfil dentro del certamen.

Fátima Bosch

Mensaje a mujeres de todo el mundo

En la instancia decisiva del concurso, la integrante del jurado Nok Chalida le consultó sobre los desafíos de ser mujer en 2025 y cómo usaría el título para crear espacios seguros. La respuesta de Bosch resonó en todo el auditorio.

“Como mujer y Miss Universo, quiero usar mi voz y mi plataforma para ayudar a las demás. Estamos aquí para impulsar cambios. Somos mujeres que debemos levantarnos. Y las mujeres que logramos levantarnos con valentía somos las que hacemos historia”, expresó.

La joven también dejó un mensaje inspirador: “Crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas; sus sueños son importantes, su corazón importa. Jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo, porque se lo merecen todo, son poderosas y su voz tiene que ser escuchada”.

Fátima Bosch

La polémica previa al certamen

A principios de noviembre, Bosch atravesó un episodio tenso durante un encuentro entre concursantes y organizadores. Según AFP, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil la cuestionó durante una discusión sobre contenido digital y llegó a llamarla “tonta”. La situación generó rechazo entre las participantes, que respaldaron a Miss México. Días después, el empresario pidió disculpas públicamente.

Aldana Masset

La participación entrerriana: Aldana Masset quedó fuera de la etapa decisiva

Argentina estuvo representada por Aldana Masset, de 25 años y oriunda de Valle María, quien viajó a Tailandia para competir entre las 120 participantes del Miss Universo 2025.

Sin embargo, según se confirmó durante la gala, Masset no logró ingresar al grupo de candidatas seleccionadas para la etapa definitoria. Quedó fuera de la instancia que concentró a las finalistas del certamen, pese a su preparación y desempeño durante las semanas previas.

Balance y proyección para la candidata argentina

Aun sin haber accedido al cuadro final, la participación de Masset fue considerada positiva. Exhibió presencia, solidez y un estilo propio que la posicionaron con buena recepción del público argentino y de parte del público internacional.

Su paso por la competencia abre nuevas oportunidades dentro y fuera del mundo de los certámenes, especialmente en áreas vinculadas a la moda, la comunicación y el entretenimiento. Para Argentina, la expectativa se traslada a una futura edición en la que pueda volver a aspirarse a la corona.

Durante su coronación nacional, Masset había expresado una frase que hoy retoma sentido: “Lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen”. Su desempeño en Miss Universo ratificó ese mensaje.