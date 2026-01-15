 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cami Homs habló de su embarazo y contó cómo vive su intimidad en el último tramo

Cami Homs transita las últimas semanas de embarazo y espera el nacimiento de Aitana, su primera hija con José “el Principito” Sosa. La modelo se refirió con naturalidad a los cambios físicos y a cómo impactaron en su vida sexual durante esta etapa.

15 de Enero de 2026
Cami Homs transita las últimas semanas de embarazo y espera el nacimiento de Aitana, su primera hija con José “el Principito” Sosa. La modelo se refirió con naturalidad a los cambios físicos y a cómo impactaron en su vida sexual durante esta etapa.

Cami Homs transita las últimas semanas de embarazo a la espera de Aitana, su tercera hija y la primera fruto de su relación con el futbolista José “el Principito” Sosa. En ese marco, la modelo y repostera habló con franqueza sobre distintos aspectos de su vida actual, entre ellos, cómo vive su vida sexual en el último tramo de la gestación.

 

Durante la charla, la conductora le consultó si es cierto el rumor que sostiene que las mujeres embarazadas atraviesan una fuerte revolución hormonal. Ante esa pregunta, Homs respondió sin dudar y con una sonrisa tímida: “Realidad”, y confirmó que los cambios hormonales forman parte de su experiencia personal.

 

Al profundizar en el tema, la entrevistadora avanza con mayor precisión y le pregunta si puede hablar de un promedio semanal en relación con la intimidad. La modelo explicó que, si bien la pasión se mantiene, el avance del embarazo implica ciertas dificultades físicas que condicionan la frecuencia. “Es realidad, pero ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de casi ocho”, señaló.

Cami Homs
Cami Homs

En ese contexto, sorprendió al detallar cifras concretas sobre este último tramo de la gestación. “Hoy, un promedio, dos de siete días. Eso en este último trimestre”, indica, y da cuenta de cómo el crecimiento del embarazo modifica su rutina y su comodidad física.

 

La llegada de Aitana amplía la familia ensamblada de los Sosa-Homs. Cami ya es madre de Francesca y Bautista, los dos hijos que tiene con el futbolista Rodrigo de Paul, mientras que Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de una relación anterior. De esta manera, la pareja se consolida una familia numerosa que se prepara para recibir a una nueva integrante.

 

Embarazo cami homs Rodrigo De Paul cambios
