Se casó Sergio Torres: “El amor, cuando es verdadero, crece con los años”

El reconocido cantante de cumbia confirmó en redes sociales que celebró su casamiento tras muchos años de relación.
El cantante de cumbia Sergio Torres, uno de los principales referentes de la música tropical santafesina, anunció que contrajo matrimonio y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para confirmar la noticia. El artista eligió un tono íntimo para expresar lo que significó el paso dado junto a su pareja, tras muchos años de vida en común.
“Después de tanto tiempo juntos, hoy no nos casamos por obligación ni por costumbre. Nos casamos porque queremos. Porque el amor, cuando es verdadero, crece con los años”, escribió Torres en la publicación que acompañó el anuncio del casamiento.
En su mensaje, el músico destacó las experiencias vividas a lo largo de la relación y el proceso de aprendizaje mutuo. “Pasamos muchas cosas, aprendimos en el camino y formamos una familia que hoy miro con orgullo”, expresó, al referirse a la historia construida junto a su pareja.
Torres también puso el foco en sus hijos y en el legado emocional que considera más importante. “Nuestros hijos están creciendo y otros ya son grandes, tienen su vida, y ahí entendí que lo más importante que uno deja es el amor con el que hizo las cosas”, señaló.
Una confirmación del amor
El cantante subrayó el acompañamiento permanente de su compañera en cada etapa de su vida. “Vos estuviste siempre. En las buenas y en las difíciles. Y si después de todo seguimos eligiéndonos, es porque este amor valió la pena”, manifestó.
En el cierre del posteo, definió el casamiento como una reafirmación del vínculo. “Este casamiento no es un comienzo, es la confirmación de que lo nuestro es para siempre”, concluyó.