Blusa y minishort: la combinación veraniega que eligió Chechu Bonelli

Chechu Bonelli volvió a marcar tendencia en redes sociales al apostar por una de las prendas protagonistas del verano 2026. La periodista y modelo compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde lució un outfit que rápidamente captó la atención de sus seguidores y cosechó miles de “me gusta”.

Reconocida por su fuerte presencia en redes y su afinidad con el mundo de la moda, Bonelli suelemostrarse con looks que combinan vanguardia, comodidad y estilo. En esta oportunidad, dejó de lado las clásicas musculosas y los vestidos livianos para apostar por una blusa, considerada uno de los grandes must de la temporada.

Chechu Bonelli

En las fotografías publicadas, se la pudo ver posando con una blusa en color chocolate, tono que se impuso con fuerza en las colecciones de este verano. La prenda, con escote pronunciado, fue combinada con un minishort de jean oscuro, otro infaltable de la temporada estival, logrando un equilibrio entre sensualidad y frescura.

El look se completó con el cabello suelto y lacio, y un maquillaje sutil que resaltó su bronceado, en sintonía con las altas temperaturas. La elección del outfit no pasó desapercibida y fue celebrada por sus fans, que destacaron su capacidad para interpretar y anticipar las tendencias del momento.

Chechu Bonelli

A lo largo del tiempo, Chechu Bonelli se consolidó como una referente de estilo en Instagram, donde suele compartir sus elecciones de moda y mostrar combinaciones que inspiran a sus seguidores. Sus publicaciones suelen destacarse por la mezcla de colores, texturas y prendas de diseño, siempre alineadas con las vanguardias del mundo fashion.

