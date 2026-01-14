 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Blusa y minishort: la combinación veraniega que eligió Chechu Bonelli

La periodista y modelo compartió en redes sociales un look que no pasó desapercibido. Con una prenda clave de la temporada 2026, combinó estilo, frescura y audacia, y recibió una catarata de elogios de sus seguidores.

14 de Enero de 2026
Chechu Bonelli
Chechu Bonelli

La periodista y modelo compartió en redes sociales un look que no pasó desapercibido. Con una prenda clave de la temporada 2026, combinó estilo, frescura y audacia, y recibió una catarata de elogios de sus seguidores.

Chechu Bonelli volvió a marcar tendencia en redes sociales al apostar por una de las prendas protagonistas del verano 2026. La periodista y modelo compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde lució un outfit que rápidamente captó la atención de sus seguidores y cosechó miles de “me gusta”.

 

Reconocida por su fuerte presencia en redes y su afinidad con el mundo de la moda, Bonelli suelemostrarse con looks que combinan vanguardia, comodidad y estilo. En esta oportunidad, dejó de lado las clásicas musculosas y los vestidos livianos para apostar por una blusa, considerada uno de los grandes must de la temporada.

Chechu Bonelli
Chechu Bonelli

En las fotografías publicadas, se la pudo ver posando con una blusa en color chocolate, tono que se impuso con fuerza en las colecciones de este verano. La prenda, con escote pronunciado, fue combinada con un minishort de jean oscuro, otro infaltable de la temporada estival, logrando un equilibrio entre sensualidad y frescura.

El look se completó con el cabello suelto y lacio, y un maquillaje sutil que resaltó su bronceado, en sintonía con las altas temperaturas. La elección del outfit no pasó desapercibida y fue celebrada por sus fans, que destacaron su capacidad para interpretar y anticipar las tendencias del momento.

Chechu Bonelli
Chechu Bonelli

A lo largo del tiempo, Chechu Bonelli se consolidó como una referente de estilo en Instagram, donde suele compartir sus elecciones de moda y mostrar combinaciones que inspiran a sus seguidores. Sus publicaciones suelen destacarse por la mezcla de colores, texturas y prendas de diseño, siempre alineadas con las vanguardias del mundo fashion.

 

 

Más noticias

Temas:

Altas temperaturas Instagram temporada 2026 Temporada estival
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso