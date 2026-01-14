 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos "A las cuatro de la mañana"

Graciela Alfano reveló el mensaje que recibió de Mauricio Macri

Tras conocerse la separación del expresidente y Juliana Awada, Graciela Alfano sorprendió al revelar que recibió un mensaje de Mauricio Macri en plena madrugada. La exvedette brindó detalles del contacto y habló de su vínculo con él.

14 de Enero de 2026
Graciela Alfano reveló el mensaje que recibió de Mauricio Macri
Graciela Alfano reveló el mensaje que recibió de Mauricio Macri

Tras conocerse la separación del expresidente y Juliana Awada, Graciela Alfano sorprendió al revelar que recibió un mensaje de Mauricio Macri en plena madrugada. La exvedette brindó detalles del contacto y habló de su vínculo con él.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación y una hija en común, continuó generando repercusiones y nuevos testimonios en el mundo del espectáculo. En ese marco, Graciela Alfano reveló que el expresidente se comunicó con ella tras hacerse pública la ruptura y contó detalles del mensaje que recibió.

 

La exvedette se refirió al tema durante una entrevista televisiva, donde fue consultada por su relación con Macri y su opinión sobre la separación. “Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan”, expresó.

Graciela Alfano
Graciela Alfano

Durante la charla, el periodista Guido Záffora le preguntó si mantenía contacto con el expresidente. Ante la consulta, Alfano respondió sin rodeos y sorprendió al revelar la reciente comunicación. “Bueno, hoy a las cuatro de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, relató.

 

Con su habitual tono distendido, la exvedette agregó una aclaración que despertó risas en el estudio: “No sé si él escribió a las cuatro de la mañana o a mí volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por distintos programas de espectáculos, dio a conocer Vía País.

Lejos de esquivar el tema, Alfano profundizó sobre el vínculo que mantiene con el expresidente y recordó el pasado sentimental que los une. “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”, afirmó.

 

Las declaraciones de la exvedette se conocieron pocas horas después de que Juliana Awada rompiera el silencio y se refiriera públicamente a la separación. A través de un mensaje, la empresaria explicó que se trata de un proceso personal y pidió respeto. “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, señaló.

“Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, añadió Awada, quien agradeció el acompañamiento recibido tras la difusión de la noticia.

Temas:

Juliana Awada Mauricio Macri Graciela Alfano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso