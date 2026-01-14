Graciela Alfano reveló el mensaje que recibió de Mauricio Macri

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación y una hija en común, continuó generando repercusiones y nuevos testimonios en el mundo del espectáculo. En ese marco, Graciela Alfano reveló que el expresidente se comunicó con ella tras hacerse pública la ruptura y contó detalles del mensaje que recibió.

La exvedette se refirió al tema durante una entrevista televisiva, donde fue consultada por su relación con Macri y su opinión sobre la separación. “Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan”, expresó.

Graciela Alfano

Durante la charla, el periodista Guido Záffora le preguntó si mantenía contacto con el expresidente. Ante la consulta, Alfano respondió sin rodeos y sorprendió al revelar la reciente comunicación. “Bueno, hoy a las cuatro de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, relató.

Con su habitual tono distendido, la exvedette agregó una aclaración que despertó risas en el estudio: “No sé si él escribió a las cuatro de la mañana o a mí volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y fue replicada por distintos programas de espectáculos, dio a conocer Vía País.

Lejos de esquivar el tema, Alfano profundizó sobre el vínculo que mantiene con el expresidente y recordó el pasado sentimental que los une. “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”, afirmó.

Las declaraciones de la exvedette se conocieron pocas horas después de que Juliana Awada rompiera el silencio y se refiriera públicamente a la separación. A través de un mensaje, la empresaria explicó que se trata de un proceso personal y pidió respeto. “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, señaló.

“Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, añadió Awada, quien agradeció el acompañamiento recibido tras la difusión de la noticia.