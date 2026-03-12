 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos “Nos acostumbraron a mirar para otro lado”

El humor ácido de Ricardo Leguízamo: en la “evolución” se “afanaron hasta al vecino”

El actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo compartió una reflexión sobre los cambios sociales de las últimas décadas. Con humor y crítica, comparó la vida de antes con la actual y advirtió sobre la pérdida del tiempo compartido, el barrio y las relaciones humanas.

12 de Marzo de 2026
Ricardo Leguízamo, humorista
Ricardo Leguízamo, humorista Foto: captura de video

REDACCIÓN ELONCE

El actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo compartió una reflexión sobre los cambios sociales de las últimas décadas. Con humor y crítica, comparó la vida de antes con la actual y advirtió sobre la pérdida del tiempo compartido, el barrio y las relaciones humanas.

El actor y humorista paranaense Ricardo Leguízamo reflexionó sobre los cambios en la sociedad actual y cuestionó cómo las redes sociales y el consumo modificaron la forma de relacionarse entre las personas. Con una mezcla de humor y crítica social, planteó que “antes se compartía la vida y ahora se comparte la vida editada”.

 

Sentado en un jardín, el artista realizó una descripción irónica sobre la transformación de la vida cotidiana. A través de anécdotas simples, comparó escenas habituales del pasado con situaciones actuales marcadas por el exceso de opciones y el predominio de la tecnología.

 

El humor como herramienta para mirar la realidad

 

En su relato, Leguízamo recordó cómo antes las compras cotidianas eran sencillas. “Antes te mandaban a comprar lechuga, ibas al verdulero y te vendían una lechuga y listo”, expresó con tono humorístico.

 

Luego comparó esa situación con la variedad actual de productos. “Ahora te preguntan si la querés criolla, romana, capuchina, escarola…”, ironizó.

El humor ácido de Ricardo Leguízamo: en la “evolución” se “afanaron hasta al vecino”

El humorista también se refirió a cómo cambiaron las situaciones más simples, como pedir un café en un bar. “Antes entrabas y decías: ‘Buen día, ¿un café?’ y listo. Ahora te ofrecen cappuccino, espresso, frappé, leche de almendra, de soja o de avena”, comentó.

 

Crítica a la sociedad de consumo

 

A partir de esas escenas, el artista reflexionó sobre la sociedad actual y el consumo. “Nos convencieron de que esto es evolución”, sostuvo.

 

Según planteó, el exceso de opciones no siempre se traduce en una vida más plena. “Mientras elegís entre 47 tipos de café, se te va la vida”, afirmó.

 

Incluso relató el caso de una persona que conoce todas las variedades de café pero no tiene con quién compartirlo.

 

La nostalgia por el barrio y los vínculos

 

Durante su reflexión, Leguízamo también recordó la vida en los barrios. Habló de los juegos en la calle, las charlas con vecinos y las actividades compartidas entre amigos. “Antes hablábamos con los vecinos, estaban los gurises del barrio y jugábamos con trompos, barriletes o a la payanca”, relató.

 

En contraste, señaló que hoy muchos chicos pasan más tiempo frente a pantallas y dispositivos electrónicos. Según expresó, los cambios tecnológicos también modificaron la manera de socializar.

 

“Nos robaron el tiempo”

 

El humorista cerró su reflexión con un mensaje sobre la importancia de recuperar los vínculos humanos. “Nos robaron el vecino, la seguridad, la paciencia y el tiempo”, expresó.

Ricardo Legu&iacute;zamo, humorista (foto archivo Elonce)
Ricardo Leguízamo, humorista (foto archivo Elonce)

También advirtió sobre la forma en que la sociedad se acostumbra a determinadas situaciones sin cuestionarlas. “Mientras estamos mirando para otro lado, se está quemando la aldea”, dijo.

 

Finalmente, concluyó con una metáfora sobre la pérdida de sensibilidad social. “Lo grave no es el fuego, es que nos acostumbramos al humo”, reflexionó.

 

Y cerró: "Ese día no solo perdimos la aldea, perdimos algo peor: la capacidad de darnos cuenta".

Temas:

Ricardo Leguízamo humorista reflexión social Paraná Redes Sociales sociedad actual
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso