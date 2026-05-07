“Súper RIGI”: el Gobierno anunció un nuevo régimen con más beneficios para grandes inversiones

El Gobierno nacional anunció la creación del “Súper RIGI”, una iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que buscará ampliar los beneficios fiscales y económicos para compañías que desarrollen inversiones de gran magnitud en el país. La propuesta será enviada al Congreso en los próximos días.

La noticia fue confirmada por el propio mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X.

“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit, no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió Milei.

Un régimen con "más incentivos"

Según explicó el Presidente, el objetivo del proyecto es fomentar el desarrollo de nuevas industrias y atraer inversiones vinculadas a sectores emergentes de la economía.

“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, agregó el mandatario.

El mensaje fue cerrado con las siglas “MAGA” y “VLLC”, referencias a las frases “Make Argentina Great Again” y “Viva la libertad, carajo”.

El actual RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— fue creado mediante la Ley Bases y está orientado a atraer proyectos de gran escala vinculados principalmente a energía, minería, infraestructura e industria.

La apuesta del Gobierno por atraer capitales

El esquema vigente ofrece ventajas fiscales, cambiarias y aduaneras para empresas que realicen inversiones millonarias en el país. Ahora, el Gobierno busca ampliar ese esquema mediante el denominado Súper RIGI.

Desde la administración nacional consideran que la medida permitirá acelerar proyectos estratégicos y fortalecer el ingreso de capital extranjero en áreas consideradas clave para el crecimiento económico.

Chevron anticipó una inversión millonaria

En paralelo, Luis Caputo informó que mantuvo reuniones junto al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el empresario Alejandro Oxenford con directivos de Chevron, petrolera estadounidense.

“Nos reunimos junto con Pablo Quirno y Alejandro Oxenford con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quienes nos garantizaron que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”, escribió el funcionario en X.