Créditos UVA en octubre de 2026: qué bancos tienen las tasas más bajas y cuánto hay que ganar

Los créditos hipotecarios UVA en octubre de 2026 presentan importantes diferencias entre bancos, tanto en las tasas de interés como en los ingresos necesarios para acceder al financiamiento. Tras su regreso al mercado argentino en 2024, estas líneas continúan siendo una alternativa para comprar una vivienda, aunque los requisitos económicos representan una barrera para numerosas familias.

Actualmente, las entidades financieras ofrecen tasas nominales anuales que parten del 3,5%, pero las condiciones más favorables suelen estar reservadas para clientes que acreditan sus haberes, contratan paquetes bancarios o cumplen requisitos específicos de residencia y destino del inmueble.

Además del interés, resulta fundamental comparar el porcentaje del valor de la propiedad que financia cada banco, los plazos disponibles y la relación entre la cuota inicial y los ingresos familiares. Estos factores determinan cuánto dinero puede solicitar efectivamente una persona.

Qué bancos ofrecen las tasas más bajas

Según el relevamiento publicado por La Nación, el Banco Provincia del Neuquén presenta una de las tasas más bajas, con una TNA del 3,5% para clientes que acreditan haberes y poseen un paquete de productos, en préstamos de hasta $75 millones. Para montos de hasta $150 millones, asciende al 8,5%.

El Banco Municipal de Rosario ofrece una tasa del 4,2% mediante los créditos NIDO, destinados a vivienda única y sujetos a requisitos como residir en Santa Fe. Por su parte, el Banco Ciudad redujo su tasa al 6,5% para una línea específica de primera vivienda en Buenos Aires, con límites de superficie y valor.

El Banco Nación dispone de una tasa del 6,7% para clientes que cobran sus haberes en la entidad y compran una vivienda única y permanente de hasta 210.000 UVA. Entre los privados, ICBC ofrece un 6,9%, mientras que BBVA, Macro, Hipotecario, Galicia, Supervielle, Santander, Credicoop y entidades del Grupo Petersen presentan alternativas cercanas al 7,5%.

Cuánto hay que ganar para solicitar un crédito

Los ingresos mínimos exigidos varían considerablemente. Banco Hipotecario establece un piso de $860.640; Del Sol y Patagonia solicitan $1 millón; ICBC, $1,4 millones; y BBVA exige el equivalente a cuatro salarios mínimos, estimados en $1.564.800.

Santander requiere $2.240.000 para vivienda permanente, Supervielle más de $3 millones, Credicoop más de $3,5 millones y Comafi alcanza los $5 millones mensuales. Estos valores corresponden a las condiciones relevadas y pueden modificarse.

Sin embargo, cumplir el ingreso mínimo no garantiza la aprobación. Generalmente, los bancos establecen que la primera cuota no supere el 25% de los ingresos netos del solicitante o del grupo familiar. Así, una cuota inicial de $250.000 requiere demostrar aproximadamente $1 millón mensuales.

Cuánto cuesta la cuota inicial en cada banco

Un relevamiento de la consultora Empiria permite comparar cuotas iniciales estimadas para préstamos a 20 años, tomando como referencia cada US$10.000 financiados. Los resultados muestran diferencias significativas según las condiciones de cada entidad.

Entre los valores informados figuran Banco Nación, con $97.760; Banco Ciudad, $102.294; BBVA, $105.931; ICBC, $116.550; y Patagonia, $116.490. Santander, Galicia, Macro, Credicoop y Supervielle aparecen con cuotas de $122.047.

También se informan cuotas de $140.442 para Hipotecario y $155.835 para Brubank. Estas simulaciones deben verificarse directamente con cada banco, ya que algunas cifras del relevamiento no coinciden con las tasas generales anunciadas.

Qué tener en cuenta antes de solicitarlo

Los créditos UVA ajustan el capital adeudado según la evolución de la unidad indexada, por lo que las cuotas expresadas en pesos pueden aumentar con la inflación. La tasa de interés se aplica sobre ese capital actualizado.

Antes de contratar, es recomendable evaluar el costo financiero total, los seguros, los gastos de escrituración y la posibilidad de afrontar futuros incrementos de cuota.

Aunque existen alternativas con tasas relativamente bajas, el nivel de ingresos exigido y la evolución de las cuotas continúan condicionando el acceso al crédito hipotecario para buena parte de los hogares argentinos.