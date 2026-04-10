 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Rugbiers paranaenses fueron convocados por Los Pumitas para un campeonato en Sudáfrica

Se trata de Basilio Cañas, del Club Atlético Estudiantes y Franco Marizza, del Paraná Rowing Club, quienes integran la lista del seleccionado juvenil argentino que competirá en el Rugby Championship M20 del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth.

10 de Abril de 2026
Basilio Cañas y Franco Marizza fueron convocados nuevamente por Los Pumitas
Basilio Cañas y Franco Marizza fueron convocados nuevamente por Los Pumitas Foto: Elonce

Se trata de Basilio Cañas, del Club Atlético Estudiantes y Franco Marizza, del Paraná Rowing Club, quienes integran la lista del seleccionado juvenil argentino que competirá en el Rugby Championship M20 del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth.

Los paranaenses Basilio Cañas y Franco Marizza fueron convocados a Los Pumitas para disputar el Rugby Championship M20, que se jugará del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth, Sudáfrica.

 

Ambos forman parte de una lista de 31 jugadores confirmados para el certamen internacional. Cañas representa al Club Atlético Estudiantes, mientras que Marizza se desempeña en Paraná Rowing Club, publicó Análisis Digital.

Los j&oacute;venes participaron de los entrenamientos de Los Pumitas en Paran&aacute; en el verano. Foto: Elonce
Los jóvenes participaron de los entrenamientos de Los Pumitas en Paraná en el verano. Foto: Elonce

El torneo se llevará a cabo en el estadio Nelson Mandela Bay Stadium y contará con la participación de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y el seleccionado anfitrión. El formato será todos contra todos en tres fechas.

Cronograma

 

El debut del conjunto argentino será el 27 de abril frente a Sudáfrica. Luego, el equipo enfrentará a Nueva Zelanda el 3 de mayo y cerrará su participación el 9 de mayo ante Australia.

 

Antes del viaje, el plantel realizará una concentración preparatoria en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

Los j&oacute;venes participaron de los entrenamientos de Los Pumitas en Paran&aacute; en el verano. Foto: Elonce
Los jóvenes participaron de los entrenamientos de Los Pumitas en Paraná en el verano. Foto: Elonce

 

Uno de los entrenadores del equipo, Eusebio Guiñazú, destacó la importancia del certamen: explicó que el Rugby Championship será clave como preparación para el Mundial juvenil de mitad de año, aunque remarcó la necesidad de enfocarse en el rendimiento partido a partido.

 

En cuanto a antecedentes recientes, el seleccionado juvenil argentino mostró altibajos en ediciones anteriores del torneo, pero logró consolidar una base competitiva que luego le permitió alcanzar el tercer puesto en el Mundial de la categoría.

 

Con presencia entrerriana, Los Pumitas buscarán dar un salto de calidad en una competencia exigente que reúne a las principales potencias del rugby juvenil

internacional.

Temas:

Rugby Los Pumitas Franco Marizza Basilio Cañas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso