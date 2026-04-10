Rugbiers paranaenses fueron convocados por Los Pumitas para un campeonato en Sudáfrica

Basilio Cañas y Franco Marizza fueron convocados nuevamente por Los Pumitas

Los paranaenses Basilio Cañas y Franco Marizza fueron convocados a Los Pumitas para disputar el Rugby Championship M20, que se jugará del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth, Sudáfrica.

Ambos forman parte de una lista de 31 jugadores confirmados para el certamen internacional. Cañas representa al Club Atlético Estudiantes, mientras que Marizza se desempeña en Paraná Rowing Club, publicó Análisis Digital.

Los jóvenes participaron de los entrenamientos de Los Pumitas en Paraná en el verano. Foto: Elonce

El torneo se llevará a cabo en el estadio Nelson Mandela Bay Stadium y contará con la participación de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y el seleccionado anfitrión. El formato será todos contra todos en tres fechas.

Cronograma

El debut del conjunto argentino será el 27 de abril frente a Sudáfrica. Luego, el equipo enfrentará a Nueva Zelanda el 3 de mayo y cerrará su participación el 9 de mayo ante Australia.

Antes del viaje, el plantel realizará una concentración preparatoria en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

Los jóvenes participaron de los entrenamientos de Los Pumitas en Paraná en el verano. Foto: Elonce

Uno de los entrenadores del equipo, Eusebio Guiñazú, destacó la importancia del certamen: explicó que el Rugby Championship será clave como preparación para el Mundial juvenil de mitad de año, aunque remarcó la necesidad de enfocarse en el rendimiento partido a partido.

En cuanto a antecedentes recientes, el seleccionado juvenil argentino mostró altibajos en ediciones anteriores del torneo, pero logró consolidar una base competitiva que luego le permitió alcanzar el tercer puesto en el Mundial de la categoría.

Con presencia entrerriana, Los Pumitas buscarán dar un salto de calidad en una competencia exigente que reúne a las principales potencias del rugby juvenil

internacional.