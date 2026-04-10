Dos paranaenses están listos para pelear en el Mundial de Full Contact en Brasil

Desde la ciudad de Vitória, Brasil, el Mundial de Full Contact reúne la atención deportiva de Paraná con la participación de los luchadores Emanuel López y Gustavo Ferreyra, quienes ya están listos para competir en el campeonato internacional que se disputa este sábado.

Los deportistas atravesaron las instancias previas sin inconvenientes y destacaron el momento vivido antes del combate. “Hoy tuvimos el careo, conocimos a nuestros rivales y a la mañana temprano dimos el peso. Cumplimos los dos re bien con la categoría”, contó López a Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Ferreyra registró 68,5 kilos dentro de la categoría hasta 60, mientras que López marcó 63,5 kilos en la categoría hasta 64.

Reglas, pesaje y primeras sensaciones

La disciplina tiene reglas específicas. López detalló: “Podemos patear de la cintura para arriba, boxear y meter giros de puño”.

La instancia del pesaje fue clave para llegar en condiciones óptimas al combate. “Esa es la primer pelea que que hay que ganar”, reconocieron, en referencia a la balanza, una de las etapas más exigentes de la competencia internacional.

Ambos peleadores destacaron que sus rivales de gran nivel competitivo. En el caso de Ferreyra, enfrentará a un ex campeón brasileño, lo que eleva aún más la expectativa del combate.

Expectativa por la pelea en Victoria

Los combates se desarrollarán mañana desde las 18, con los paranaenses en las peleas de fondo y semi fondo. “Yo soy una de las últimas y Gustavo la última pelea”, explicó López.

Tras el pesaje, los deportistas aprovecharon para recuperarse y concentrarse. “Ya empezamos a disfrutar. Ahora estamos en la playa, vamos a ir a cenar y después a descansar para mañana”, contaron desde Brasil.

Un sueño internacional para los paranaenses

Para López, esta será su primera experiencia internacional, mientras que su entrenador y compañero Ferreyra ya cuenta con trayectoria en el circuito mundial. “Estoy cumpliendo un sueño”, expresó López.

Ferreyra, por su parte, destacó el valor de compartir la competencia con su alumno: “Poder compartir cartelera y un evento como este. La verdad que es un honor y estoy muy contento”.

EL ONCE DEPORTIVO - Emanuel López - Gustavo Ferreyra - Pesaje Full Contact

Ambos agradecieron el apoyo recibido desde Paraná y su entorno deportivo. “Un saludo a toda la gente de Paraná, a los chicos de la Academia Cham que son un pilar fundamental”, remarcaron.

Con el pesaje superado, el careo cumplido y la concentración en marcha, los paranaenses se preparan para un desafío internacional que buscará llevarlos al podio en el Mundial de Full Contact en Brasil y traer el cinturón a la capital entrerriana.