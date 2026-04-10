Sabrina Scévola inicia una nueva etapa internacional en Cordón

REDACCIÓN ELONCE
Sabrina Scévola da un salto en su carrera y se suma al staff técnico de Cordón, tras su destacado paso por Rocamora en la Liga Femenina.
Sabrina Scévola atraviesa un momento clave en su carrera como entrenadora y da un paso importante al sumarse al staff técnico de Cordón de Uruguay. Tras su experiencia en Rocamora dentro de la Liga Femenina, la entrenadora continúa consolidando su crecimiento profesional en el básquet femenino.
“La oportunidad de estar con las chicas de Rocamora y ser asistente de Lali y tomar el mando ahí lo disfrutamos mucho. Gracias a eso y al trabajo que venimos haciendo, se dio esa oportunidad. Me gusta estar todo el tiempo en contacto con otros entrenadores y otros integrantes del staff técnico. Aprovechamos para aprender todo lo que se pueda”, expresó sobre este nuevo desafío en diálogo con El Once Deportivo, que se emite martes, jueves y viernes de 19 a 20 horas por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El vínculo con el básquet uruguayo no es nuevo para Scévola, quien ya había tenido un paso como jugadora en ese país. Esa experiencia previa fue clave para abrirle nuevas puertas en esta etapa. “Previo a retirarme en la pandemia, estuve jugando en la liga de Uruguay en 25 de Agosto y me quedó un buen contacto con uno de los dirigentes de 25 de Agosto, que ahora se metió a dar una mano en Cordón. Hace una semana terminamos de hablar y terminamos de formar esto. Me pidió que les dé una mano desde lo deportivo y lo organizacional para el armado del equipo. Tener un contacto con las jugadoras de Argentina facilita un poco”.
De jugadora a entrenadora: un camino en crecimiento
Scévola también recordó su etapa como jugadora en el exterior, destacando el contexto particular que se vivió durante la pandemia. “En la pandemia, en Sudamérica fue la única que se mantuvo en competencia. Por suerte, en ese momento siendo jugadora, tuve esa posibilidad. Estuvo Sofía Wolff, Celia Fiorotto, Agustina García, etc.”.
Ya enfocada en su rol como entrenadora, resaltó lo significativo que fue dirigir en Rocamora, una institución con la que tiene un fuerte vínculo. “Disfruté mucho dirigir a chicas que las tengo en planteles del mini básquet. En Parque Sur o en las selecciones de Concepción del Uruguay, como así jugadoras con las que compartí plantel en algún momento. Lo disfrutamos mucho y hacerlo en Rocamora que pasé jugadora a asistente y de asistente a entrenadora principal es una tranquilidad y una comunidad tremenda”.
En ese sentido, también hizo hincapié en los desafíos que implica trabajar con jugadoras jóvenes y en formación. “Por momentos se hace difícil lidiar con las frustraciones que tienen las chicas. Al ser tan jóvenes no pueden manejar bien los sentimientos cuando no salen bien las cosas. Son chicas que le meten un montón, están predispuestas a trabajar y cuando las jugadoras están predispuestas a lo que sea se hace mucho más fácil. La entrega de las chicas siempre fue al máximo y eso nos deja tranquilo”.
El retiro, los objetivos y el mensaje a las nuevas generaciones
La entrenadora repasó también el momento en el que decidió poner fin a su etapa como jugadora, tras alcanzar uno de los logros más importantes de su carrera. “Después de lo que fue la pandemia, que volví a Concepción y logramos la clasificación a la Liga Sudamericana y la jugamos de local. Fue precisamente ahí donde decidí retirarme. Ahí fue el máximo. Dije más que esto no creo que logre. Ya había jugado en la selección nacional, había jugado en el extranjero y por clubes grandes de Argentina. Lograr la clasificación a la Liga Sudamericana con Rocamora no lo voy a superar nunca y fue el punto máximo”.
Su transición al rol de entrenadora ya venía gestándose incluso antes de su retiro. “Previo a retirarme, estaba dirigiendo en Parque Sur en categorías intermedias y en la primera local y provincial. Estaba metida en eso y facilitó la decisión de que iba a seguir en este deporte”.
Pensando en el futuro, Scévola no oculta sus aspiraciones, aunque mantiene los pies sobre la tierra. “Siempre uno lo que más quiere es salir un poco, medirse, dirigir en el exterior. Algo utópico es dirigir en Europa. Pero ahora pienso en el día a día y mi cabeza está puesta en Rocamora y la Liga Femenina y poder seguir desarrollando ese proyecto de club”.
Finalmente, dejó un mensaje para las nuevas generaciones de jugadoras que sueñan con llegar al alto nivel. “Sigan intentando, entrenando. Las chicas que recién arrancan ven a Rocamora como primera referencia para competir en el primer nivel. No es imposible y que es cuestión de entrenar y dedicarse a eso. El disfrutarlo es el punto clave de todo”.