Jonatan Castellano palpita el TC en Concepción del Uruguay: "Quiero sumar y estar arriba del podio"

REDACCIÓN ELONCE
Jonatan Castellano llega como líder al TC y anticipa una fecha clave en Concepción del Uruguay, con confianza, autocrítica y un mensaje al público entrerriano.
Jonatan Castellano atraviesa un gran presente en el TC y se prepara para una nueva fecha en Concepción del Uruguay con expectativas altas. El piloto, uno de los más experimentados de la categoría, dialogó en el programa GPS y dejó definiciones claras sobre su rendimiento, el circuito y el momento que atraviesa en el campeonato.
“Es uno de los lugares donde me siento casi local. Tengo dos triunfos con el TC y uno con el TN. Al mismo tiempo, con cuatro o cinco podios más. Al venir puntero del campeonato, nos llena saber que vamos a la Histórica, un circuito que nos gusta tanto que podamos ir como favoritos”, expresó con entusiasmo.
El buen recuerdo del trazado entrerriano contrasta con algunos inconvenientes recientes, aunque el piloto se mostró confiado en revertirlos. “El año pasado tuvimos un problemita en el porta masa. Al auto le costaba doblar a la izquierda y la mayoría de las curvas de esa pista son para ese lado. Así y todo, habíamos quedado dentro de los 20 con ese inconveniente. Eso significa que estando con los elementos en condiciones deberíamos estar funcionando bien arriba”.
Un circuito exigente y el apoyo del público
Castellano también se refirió al vínculo con los fanáticos de la región, que suelen colmar los autódromos en cada presentación del TC. Con un tono distendido, dejó un mensaje particular: “Como siempre, pido que nos acompañen porque realmente siempre llenan cada uno de los autódromos y que no hinchen tanto por Werner y tiren un poquito para este lado”.
Además, analizó los cambios técnicos que han transformado la categoría en los últimos tiempos. “Ya nos estamos adaptando que los clásicos quedaron en el pasado y los que somos más tradicionalistas fue un golpe, pero con el tiempo te van gustando. Arriba del auto, tienen mayor velocidad de curva y tienen mucha más carga que los autos de vieja generación. Entiendo que con el cambio reglamentario de este año, se va buscando mayor sobrepaso. La carrera anterior fue buena y esperemos que siga de esta manera en Concepción del Uruguay”.
De cara a la competencia, el piloto dejó en claro que la estrategia será sumar fuerte más que arriesgarlo todo por la victoria. “No podemos ir por el triunfo. Quiero sumar fuerte y estar arriba del podio para seguir manteniendo la punta del campeonato”.
El desafío deportivo y la pasión que empuja
Más allá del rendimiento en pista, Castellano también habló de las dificultades que enfrenta el automovilismo en el contexto actual. “Está difícil, estamos en una situación donde de a poco se empieza a ver un buen horizonte. Mientras tanto, la estamos remándola mucho, pero la pasión tira tanto que te lleva a hacer esfuerzo. Es muy difícil administrar la pasión”.
Finalmente, destacó las características técnicas del circuito entrerriano, uno de los preferidos por los pilotos. “Tiene unos curvones rapídismos donde la carga que tienen los autos te llevan a un peso de la dirección. Sabemos que la virtud hay que tenerla en esas curvas de alta velocidad. Es una de las más lindas que nos gusta transitar a nivel país”.
Con liderazgo en el campeonato y un circuito que le sienta bien, Jonatan Castellano se perfila como uno de los grandes protagonistas de la próxima fecha del TC, en una cita que promete espectáculo y emoción en Concepción del Uruguay.