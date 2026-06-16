Recreativo es semifinalista y Estudiantes sigue con vida en el Torneo Apertura de la APB

Los cuartos de final del Torneo Apertura de Primera A de la APB continuaron este lunes con la disputa de dos encuentros correspondientes al segundo juego de las series.

La jornada dejó al primer clasificado a semifinales y una llave que deberá resolverse en un tercer y decisivo partido.

Recreativo aseguró su lugar entre los cuatro mejores

En el gimnasio de Recreativo, el local volvió a imponerse sobre Quique Club y selló la serie por 2 a 0 para transformarse en el primer semifinalista del certamen de la APB.

El Bochas dominó el encuentro de principio a fin y terminó quedándose con la victoria por 68 a 49, sin darle opciones de reacción a su rival.

Pablo Bogado y Juan Krapp fueron los máximos anotadores del ganador con 10 puntos cada uno, aunque la gran figura de la noche fue justamente Krapp, quien finalizó el partido con una valoración de +23.

Con este triunfo, Recreativo cerró la serie sin sobresaltos y ahora aguardará por su próximo rival en la instancia de semifinales.

Estudiantes igualó la serie ante Ciclista

La otra llave de la noche tuvo como escenario el Gigante del Parque, donde Estudiantes logró recuperarse y derrotó a Ciclista por 59 a 56.

El encuentro fue parejo de principio a fin, con diferencias mínimas y un desarrollo muy equilibrado en ambos costados de la cancha.

En el cierre, el local estuvo más efectivo y consiguió una victoria fundamental para igualar la serie 1 a 1 y mantenerse con vida en la competencia de la APB.

Joaquín Llorens fue el máximo anotador del partido con 15 puntos y resultó determinante para que el equipo Albinegro pudiera extender la definición.

Tras estos resultados, Estudiantes y Ciclista deberán disputar un tercer partido para definir quién avanza a semifinales. El encuentro decisivo se jugará en el estadio Juan Baglietto.

La definición continúa este miércoles

Por su parte, la actividad de los cuartos de final de la APB continuará este miércoles con otros dos cruces que podrían definir nuevos clasificados.

Desde las 21, Echagüe recibirá a Talleres, que lidera la serie por 1 a 0, mientras que a las 21.30 Olimpia será local ante Unión de Crespo, también con ventaja de 1 a 0 para el equipo paranaense.

Ambas llaves podrían cerrarse en esta jornada o extenderse a un tercer encuentro para definir el pase a las semifinales del Torneo Apertura.