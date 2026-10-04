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Deportes Primera Nacional

Patronato empata 0 a 0 ante Chacarita en un duelo clave por la permanencia

Patronato empata 0 a 0 ante Chacarita en un partido clave por la permanencia en la Primera Nacional. El equipo paranaense busca ampliar la ventaja de cuatro puntos sobre su rival directo.

4 de Octubre de 2026
Patronato busca otro triunfo.
Patronato busca otro triunfo.

Patronato empata 0 a 0 ante Chacarita en un partido clave por la permanencia en la Primera Nacional. El equipo paranaense busca ampliar la ventaja de cuatro puntos sobre su rival directo.

Patronato empata 0 a 0 ante Chacarita en un encuentro correspondiente a la Primera Nacional que resulta clave en la lucha por la permanencia. El conjunto paranaense juega este domingo desde las 15.30 como visitante y busca sumar para alejarse de uno de sus principales rivales en la tabla.

 

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes llega a este compromiso luego de conseguir una importante victoria por 3 a 0 frente a San Martín de San Juan en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Ese resultado le permite afrontar este partido con cuatro puntos de ventaja sobre Chacarita.

 

El encuentro se presenta como una oportunidad para Patronato de estirar esa diferencia y dar otro paso importante en su objetivo de mantenerse en la categoría.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

Desde un tiro de esquina desde la izquierda, Acosta metió un cabezazo esquinado que terminó haciendo esforzar al arquero Alan Sosa. En tres minutos, el local domina el trámite.

 

Formaciones confirmadas

 

 

 

Temas:

Patronato Chacarita Primera Nacional
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