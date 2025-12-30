Neuquen campeón del Torneo Clausura de la LPF: "El DT nos pidió que disfrutemos al máximo el partido"

Neuquen se llevó la gloria y salió campeón del Torneo Clausura 2025 tras imponerse 3-0 ante Sportivo Urquiza. El partido se jugó el domingo en el estadio Pedro Mutio.

Gabriel Bender, el autor del segundo gol, explicó a Elonce que “con Sportivo en el año nos enfrentamos unas cuatro veces. Todos los partidos de este año fueron muy difíciles, ya que sacábamos diferencias de un gol o empatábamos. No sabíamos que acá íbamos a llegar a ese resultado”.

Contó que “a mí me expulsaron por extenderme en el festejo y fue otro partido, tuvimos que defender más. El árbitro me explicó por qué me expulsó y lo entiendo, es uno de los mejores árbitros”.

Remarcó que “el club viene muy bien, creo que dirigencialmente se están tomando las cosas muy en serio. Eso aporta en el fútbol y en el futsal”.

"La clave estaba en la pelota parada, se hacían muy fuertes y teníamos que defender muy bien. El DT nos pidió que lo disfrutemos al máximo al partido. Es mi segundo título", dijo.

Tomás Santillán, por su parte, explicó que “estuve en el banco y estoy super agradecido con cada hincha que pudo ir. La tribuna estaba explotada y a nosotros eso nos llena de orgullo. Es un club que es todo familia, siempre nos alentamos”.

Sobre Sportivo, remarcó que “ellos son un rival muy duro. Siempre nos proponen pelea, nos ponen en duelo, pero a eso justamente lo entrenamos. Sabíamos que iba a ser un partido ultra duro. Ya nos ha pasado en otros partidos de quedar con 10 y trabajamos frente a esa adversidad, le metemos el doble cuando las cosas se complican”.

Thiago Calvo, en tanto, manifestó que “me tocó acompañar desde el banco, como un hincha más. Significa un montón para nosotros. Es mi primera estrella, estoy contento y feliz. Salí campeón con sub17 en 2023 y ahora estar jugando en primera es una cosa hermosa. Las categorías infantiles vienen saliendo campeón y creciendo mucho”.

Dijo que el objetivo máximo “es asentarnos en primera y después sumar desde donde toque. Es un grupo hermoso. Está la final anual con Atlético Paraná, que no sabemos cuándo. Creo que vamos a retomar los entrenamientos pensando en ese partido”. Elonce.com