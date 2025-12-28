“Quedó lindo todo el espectáculo”, aseguró el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol

Este domingo Neuquen se quedó con el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga Paranaense de Fútbol al imponerse 3-0 sobre Sportivo Urquiza en el estadio Pedro Mutio.

El presidente de la Liga Paranaense de Fútbol , Alejandro Schneider, dialogó con Elonce y expuso su balance de la jornada: “Habíamos tenido un poco de miedo por el tiempo, pero ayudó. El marco fue espectacular y ganó el que hizo mejor las cosas hoy. Llegaron dos equipos muy buenos, que han demostrado en el camino que fueron los mejores y ahora tenemos un nuevo campeón en la liga”.

“Quedó lindo todo el espectáculo y por cómo terminó todo”, resaltó el mandatario en otro punto de la entrevista.

Por último, rescató: “Es mucho el esfuerzo en estos ocho años que venimos trabajando. Nos ha tocado a todos, como siempre digo: pandemia, inflación alta, cambio de gobierno y apriete por todos lados. Nosotros siempre estuvimos con la cabeza alta. Tengo un equipo formidable que ha avanzado. Esperemos que el año que viene sea mucho mejor”.