Neuquen se quedó con el Torneo Clausura de la LPF tras vencer 3-0 a Sportivo

REDACCIÓN ELONCE
Con los tantos de Emanuel Giraudi, Gabriel Bender y Marcos Rosano, Neuquen se quedó con el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Elonce transmitió en vivo.
Neuquen se llevó la gloria en el Torneo Clausura 2025 tras imponerse 3-0 ante Sportivo Urquiza en la tarde del domingo en el estadio Pedro Mutio. Elonce transmitió en vivo. Daniel Zamora fue el árbitro principal del encuentro.
En el primer tiempo, Emanuel Giraud marcó el primer tanto de penal tras una dura infracción sobre Reynoso dentro del área. Amplió la ventaja Gabriel Bender tras una gran conexión con Sangoy. Ya en el complemento, Marcos Rosano le puso cifras definitivas.
Incidencias del partido
En la primera jugada del partido, "Toto" García casi marca el primer tanto a favor del "Pingüino". Un cabezazo que se fue apenas afuera del arco en el primer minuto de juego.
A los cinco minutos, contestó la "V Azulada" con un disparo de afuera del área de Servin, que fue directo a las manos de Lorenzón. Sin embargo, Neuquen volvió a avisar al minuto de la mano de García, que buscó un remate cruzado que se fue muy cerca del segundo palo de Martínez. Por el momento, sin goles.
Nahuel Martínez bajó a Lautaro Reynoso y Zamora cobró la pena máxima. Giraudi, capitán de Neuquen, cambió la ejecución desde los doce pasos con gol y a los nueve minutos está 1-0 arriba. De zurda, definió al palo derecho, mientras que el arquero se tiró al otro palo.
A los 15 minutos, nuevamente Neuquen pateó desde afuera del área y avisó. Por el momento, el partido se mantiene 1-0.
Partido muy parejo de momento. Ambos equipos se estudian y hasta el momento no han ocurrido nuevas chances claras de gol en las porterías tras media hora de partido.
A los 32 minutos, Reynoso enganchó en el área y sacó un potente remate que obligó a una volada espectacular de Martínez, que manoteó la pelota y la envió al tiro de esquina.
De tanto buscar, Neuquen amplió la ventaja a los 37 minutos. Sangoy logró desprenderse de su marca por izquierda y envió un buscapié que Gabriel Bender logró empujar dentro del arco para el 2-0. Sin embargo, la emoción no fue completa. El futbolista de 19 años recibió una segunda tarjeta amarilla por su festejo y dejó el campo de juego. Neuquen seguirá todo el complemento con un futbolista menos.
Con un jugador más, Sportivo Urquiza casi llega al descuento a través de un cabezazo de Martínez, que sacó un defensor en la línea. En el rebote, López tampoco pudo con la defensa de Neuquen.
Al término del primer tiempo, Arbitelli trató de ampliar aun más la distancia entre ambos equipos de tiro libre, pero su remate pegó en la barrera. Zamora hizo sonar su silbato y envió a los jugadores al vestuario.
En el inicio del complemento, ambos equipos avisaron en los arcos contrarios. Primero fue la "V Azulada" con un pelotazo largo hacia uno de sus delanteros, que no llegó a puntear por poco tras la salida del arquero. En la siguiente jugada, uno de los delanteros del "Pingüino" se perdió una chance inmejorable para poner el 3-0.
Adrián Milessi, que ingresó en el complemento, tuvo la chance de descontar en el marcador para Sportivo, pero su remate se fue por encima del travesaño.
A los 20 minutos, nuevamente avisó Sportivo con un centro pasado de Servin que obligó a un manotazo de Lorenzón para enviar el balón al córner. Tras esa acción, el arquero recibió asistencia médica por un golpe.
Pese al avance del partido y mayor disputa del juego en terreno defensivo de Neuquen, el resultado no se movió y no volvieron a haber jugadas importantes en el arco.
A los 42 minutos, un pelotazo largo al experimentado Marcos Rosano terminó en una gran jugada individual que terminó en el 3-0 de Neuquen. Primero se sacó de encima al arquero Martínez con una auto pared, luego trabó con un defensor y definió con el arco en soledad.
En el cierre del partido y por la calentura del resultado adverso, el arquero Martínez se fue expulsado y ambos equipos quedaron con diez jugadores en el cierre.
Sin mucho por jugarse, el árbitro Zamora dio por terminado el partido y el título quedó en manos de Neuquen.
Formaciones confirmadas
Neuquen: Franco Lorenzón; Santino García Cuesta, Alexis Giampietri , Marcos Rosano , Emanuel Giraudi; Lucas Wagner, Sebastián Arbitelli, Lautaro Reynoso; Tomás García, Gabriel Bender y Federico Sangoy. Suplentes: Laureano González, Tomás Santillán, Thiago Calvo, Santino Wagner, Esteban Rodríguez, Ignacio Gómez Llorens y Martino Sabatini. DT: Maximiliano Banega.
Sportivo Urquiza: Martin Martínez; Brian Vargas, Nahuel Martínez, Axel López, Leandro Nuñez; Arnaldo Zapata, Ángel Ríos, Matías Martínez; German Ramírez y Kevin Servin. Suplentes: Tiago Gómez, Adrián Milessi, Matías Muñoz, Matías Ratto, Tiago Rolón, Ismael Ortiz y Nicolás Ramírez. DT: Romeo Molina.