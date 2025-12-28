 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Los motivos de la consagración

“Neuquen es campeón porque nunca renunció y porque tuvo resiliencia en la lucha”, valoró el DT

Maximiliano Banega consiguió su primer título como DT con Neuquen en el 3-0 sobre Sportivo Urquiza este domingo por la tarde, en la definición del Torneo Clausura. Tras el juego, dialogó con Elonce.

28 de Diciembre de 2025
Maximiliano Banega, entrenador de Neuquen.
Maximiliano Banega, entrenador de Neuquen. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Neuquen se impuso categóricamente 3-0 sobre Sportivo Urquiza este domingo por la tarde en el estadio Pedro Mutio, sumando una nueva estrella a la institución. Tras el partido, el director técnico hizo un balance de la temporada.

 

 

El entrenador Maximiliano Banega consiguió su primer título y sostuvo a Elonce: “Fue un desahogo y una emoción porque estos chicos se lo merecían por el laburo que venían haciendo desde el 9 de diciembre del 2024, cuando comenzó este proceso. Se nos venía haciendo esquivo con esa final con Don Bosco. Nos propusimos tener revancha y no es fácil hacerlo porque es una liga muy competitiva. Estos chicos tienen las condiciones, las herramientas y le faltaba la decisión. Hoy la tuvieron y la verdad es que es una emoción muy grande para nosotros y para la gente que acompañó”.

 

Tampoco dejó afuera a su cuerpo técnico y particularmente mencionó a uno: “A José siempre que tengo la oportunidad de hablar, lo elogio en público y también en privado. Él es muy reservado con sus logros y condiciones y, sin dudas, es la persona que más conoce de fútbol en la ciudad. Le hizo muy bien al club, lo jerarquizó y también aprendió con nosotros una idiosincrasia distinta. Nos sumó mucho y es el porcentaje más alto de estos logros”.

 

 

Neuquen “es campeón porque nunca renunció y porque tuvo resiliencia en la lucha cuando no nos tocó coronarnos aquella vez, sino que se plantearon tener revancha los chicos. No cambiaron su manera de jugar y quizás fuimos un poco menos vistosos en la segunda parte del año, pero fueron muy serios los muchachos. No quería que se nos escape y lo demostraron hoy”.

 

Sobre los desafíos de tomar la conducción técnica, enalteció: “Fue el mejor año en cuantos a resultados del club, es muy loco y emocionante. Creo que en ningún título había llorado como lo hice hoy. Fue un desahogo”.

