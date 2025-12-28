“Neuquen es campeón porque nunca renunció y porque tuvo resiliencia en la lucha”, valoró el DT

Neuquen se impuso categóricamente 3-0 sobre Sportivo Urquiza este domingo por la tarde en el estadio Pedro Mutio, sumando una nueva estrella a la institución. Tras el partido, el director técnico hizo un balance de la temporada.

El entrenador Maximiliano Banega consiguió su primer título y sostuvo a Elonce: “Fue un desahogo y una emoción porque estos chicos se lo merecían por el laburo que venían haciendo desde el 9 de diciembre del 2024, cuando comenzó este proceso. Se nos venía haciendo esquivo con esa final con Don Bosco. Nos propusimos tener revancha y no es fácil hacerlo porque es una liga muy competitiva. Estos chicos tienen las condiciones, las herramientas y le faltaba la decisión. Hoy la tuvieron y la verdad es que es una emoción muy grande para nosotros y para la gente que acompañó”.

Tampoco dejó afuera a su cuerpo técnico y particularmente mencionó a uno: “A José siempre que tengo la oportunidad de hablar, lo elogio en público y también en privado. Él es muy reservado con sus logros y condiciones y, sin dudas, es la persona que más conoce de fútbol en la ciudad. Le hizo muy bien al club, lo jerarquizó y también aprendió con nosotros una idiosincrasia distinta. Nos sumó mucho y es el porcentaje más alto de estos logros”.

Neuquen “es campeón porque nunca renunció y porque tuvo resiliencia en la lucha cuando no nos tocó coronarnos aquella vez, sino que se plantearon tener revancha los chicos. No cambiaron su manera de jugar y quizás fuimos un poco menos vistosos en la segunda parte del año, pero fueron muy serios los muchachos. No quería que se nos escape y lo demostraron hoy”.

Sobre los desafíos de tomar la conducción técnica, enalteció: “Fue el mejor año en cuantos a resultados del club, es muy loco y emocionante. Creo que en ningún título había llorado como lo hice hoy. Fue un desahogo”.